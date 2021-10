La falta de empleo joven y el abandono de la educación, dos problemáticas que movilizan a Mar del Plata

La problemática de falta de empleo siempre ha sido tema principal en Mar del Plata, ya que es una de las ciudades con niveles más altos de la Argentina. Sin embargo, uno de los mayores problemas que tiene nuestro distrito es la imposibilidad de los más jóvenes a la hora de conseguir trabajo.

Portal Universidad dialogó con Mónica Biasone, Decana, Docente y Contadora Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, quien aseguró que “Mar del Plata es tristemente célebre por tener las tasas más altas de desempleo del país y hay dificultad para los jóvenes a la hora de conseguir trabajo”.

La decana relaciona la situación laboral de los marplatenses con la educación, “hay un alto porcentaje de jóvenes que no terminan sus estudios secundarios y deben salir a trabajar a edad temprana en trabajos informales o por un periodo corto de tiempo, que es lo que consiguen”.

Frente a esta situación planteó que “debe existir una política pública con una mirada específica en los jóvenes donde se los vaya a buscar, se los integre en una capacitación y se asegure que terminen sus estudios primarios y secundarios. Se necesita un empleo formal donde el joven tenga la posibilidad y aspiración de crecer y capacitarse”.

En este marco, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales desarrolló un proyecto de planes sostenibles a través de los centros de extensión donde, en conjunto con el Ministerio de Educación de la Provincia, idearon un programa llamado Terminalidad del Secundario. “La cantidad de jóvenes que vinieron era impresionante, como también empleados del parque industrial que pudieron terminar su colegio secundario”, dijo.

La falta de experiencia es una de las mayores problemáticas que se tienen a la hora de buscar empleo, y en referencia a la búsqueda de una solución, la decana detalló que, “deberíamos tener una fuerte política pública que beneficie a las empresas que tomen a los jóvenes con su primer empleo y que sea formalmente”.

En Mar del Plata, la mayoría de las empresas industriales son microempresas o pequeñas, “son las que más trabajo generan y es genuino porque la mayoría son empresas familiares, marplatenses que son conscientes de la cantidad de familias que dependen de ese trabajo y no quieren cerrar sus puertas”. Por lo tanto, “tenemos que afianzar esa pequeña y mediana empresa, los sectores industriales, el comercio y el turismo para que ellas puedan generar ese empleo genuino que necesitan”.

“Mar del Plata tiene un potencial enorme y tenemos que poder relacionar la búsqueda de empleo que tienen nuestros jóvenes con esa necesidad de mano de obra y empleo calificado de las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad y para eso tiene que haber un plan de capacitación”, indicó.

Ante la desigualdad y la desocupación Biasone mencionó que “uno sueña con una Argentina menos desigual, me parece que es un problema que no se le está dando la relevancia que tiene porque hay generaciones que están condenadas a la pobreza y si no cambia el rumbo va a ir empeorando”.

En el caso de la pandemia, sostuvo que “agravó la situación de desigualdad donde hubo jóvenes que pudieron estudiar en sus casas en un ambiente confortable y que otros estaban desconectados porque ni siquiera tenían la posibilidad de conectarse. La pandemia nos puso esa cruda realidad en nuestras caras”, a lo que agregó que, “tenemos que cambiar la forma de solucionar la desigualdad, tenemos que comenzar pensando en la educación”.

