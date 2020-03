LA FIESTA DE LA PAPA TUVO SU LANZAMIENTO FORMAL EN MIRAMAR

Con la presencia del Intendente Municipal, Sebastián Ianantuony, el presidente de Círculo Deportivo Federico López presentó oficialmente en el Hotel «Puerta del Bosque» de Miramar la 43° Fiesta Provincial de la Papa que se desarrollará entre el jueves 12 y el domingo 15 de marzo en Nicanor Otamendi, con ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. Junto a ellos, estuvieron presentes el Secretario de Turismo, Cultura y Deportes de General Alvarado, Tomás Crowder, y la artista Carolina Díaz.

El primero en tomar la palabra fue el responsable del área de Turismo del municipio, que remarcó el agadecimiento a los presentes y el compromiso del gobierno local, además de destacar «el carácter popular y social que tendrá la fiesta porque es con entrada libre y gratuita, donde todos vamos a poder disfrutar de ellos».

A su vez, Sebastián Ianantuony, aseguró que «la Fiesta Provincial de la Papa es un motivo de orgullo no sólo para los otamendinos que viven muy intensamente estos 4 días de fiesta, sino para todo General Alvarado. Es un evento muy convocante al que se le dedica mucho esfuerzo, mucha pasión del Club Círculo, y a través de la figura de Fede (López), quiero felicitar a toda la comisión organizadora porque requiere de un gran trabajo, de muchas horas de dedicación para que sea un éxito como viene siendo en todas sus ediciones. En este caso, en la 43° estamos colaborando con el municipio, en lo personal me ha tocado colaborar con la jornada técnica para los productores y vamos a contar con el ministro, gente de Cancillería, así que felices por que hayan aceptado esta invitación, poder contar los programas que se han dado de Provincia y Nación, pero principalmente para darle el marco que la Fiesta se merece».

A su turno, Federico López no quiso dejar de «agradecer esta mano que nos han dado desde la Secretaría para organizar esta gira de presentaciones, para nosotros es muy importante estar en distintos lugares, que la fiesta se pueda propagar y comunicar en la zona. Agradezco al Intendente, que me está dando una mano en lo personal con lo que es la Jornada del Agro y la Papa, que es un evento dentro de lo que es la Fiesta Provincial de la Papa, que es un muy importante para nosotros y para el sector que es el más enfocado y se realizará el sábado por la mañana en la sede del Club Círculo Deportivo (Bolivar 146), con la presencia del Ministro de Agroindustria, Javier Rodríguez, y una charla sobre comercio exterior que brindará cancillería y son temas muy importantes que harán que la jornada sea muy interesante para la gente del sector y para todo aquel que se quiera acercar a escucharlas».

Además, el presidente «Papero», afirmó que «en cuanto a la fiesta, quiero recalcar el esfuerzo que hace un montón de gente, no sólo los que estamos acá de la Comisión, sino también muchos más que hacen que la fiesta tenga un sentido de pertenencia no sólo de Círculo, sino de Otamendi. Agradecer eso, valorarlo un montón, saber que por eso la fiesta sigue mejorando y creciendo cada año. Quiero invitar a todos, es una fiesta muy linda, se pueden ver cosas distintas que quizá en otro tipo de fiestas no se ven normalmente como son máquinas o cosas sobre el agro. Muchos piensan que Otamendi es campo y muchos de los que vivimos ahí no estamos acostumbrados a ver esas cosas y va a haber cosas relacionadas con la Expo Industria en general, sumado al Paseo de Artesanos, la variedad gastronómica va a ser muy buena este año también, creo que es un plan más que interesante».

Por último, previo presentación de López, habló Carolina Díaz, artista que va a formar parte y que ayuda en la organización de los espectáculos, y que dio a conocer los nombres de cada uno de los grupos que se presentarán durante las cuatro jornadas y el desfile del domingo a las 11 por la calle principal de Nicanor Otamendi. El cierre fue con exquisita Picada de Campo para todos los presentes.

