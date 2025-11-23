La Fragata Libertad llegó al puerto de Buenos Aires tras casi seis meses de navegación

El buque escuela, que está compuesto por 270 tripulantes, recorrió 10 puertos de América y Europa

La Fragata ARA Libertad llegó este domingo al puerto de Buenos Aires luego de casi seis meses de navegación por América y Europa.

El busque escuela, compuesto por 270 tripulantes, entre ellos 51 guardiamarinas en comisión de la Escuela Naval Militar, realizó el 53° Viaje de Instrucción que comenzó el 7 de junio al mando del capitán de navío Roberto Ariel Gestoso.

Durante los seis meses de navegación, la Fragata Libertad realizó 22.000 millas naúticas y recorrió 10 puertos: estuvo en Brasil, España, Noruega, Alemania, Países Bajos, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana.

Finalmente, este domingo pasadas las 9 y con un importante número de familiares y amigos en el Puerto de Buenos Aires aguardando su llegada, el buque volvió al país.

El reencuentro de los tripulantes con sus familiares. (Foto: TN)

Entre lágrimas, emoción y abrazos, los tripulantes se reencontraron con sus seres queridos.

La travesía de la Fragata Libertad

El primer puerto en recibir a la fragata fue Recife, en Brasil, donde arribó tras dos semanas de navegación. Allí, los guardiamarinas realizaron recorridos culturales y turísticos en la zona, llevando adelante un intercambio cultural fundamental para el acervo de los futuros oficiales.

Tras ello, el buque escuela hizo escala en el puerto de Ferrol, España, adonde arribó tras cruzar el océano Atlántico en 21 días de navegación y recorrer 3600 millas náuticas. Allí recibió la visita del público, mientras que los guardiamarinas tuvieron la oportunidad de conocer las áreas de corte, producción, soldadura, pintura y montaje del Astillero Naval Público Navantia.

Además, por primera vez en su historia, la Fragata Libertad visitó Noruega. Ocurrió a fines de julio en la ciudad de Kristiansand, luego de internarse en el estrecho de Dover desde el Atlántico Norte y, tras cruzar el canal de la Mancha, llegar al mar del Norte. Allí participó en la Regata de Grandes Veleros “Tall Ships Race 2025” y realizó recorridos culturales y museológicos.

Llegó la Fragata Libertad este domingo. (Foto: TN)

Rumbo a Hamburgo, la fragata completó la última etapa de la regata. En la segunda ciudad más poblada de Alemania recibió a 5000 visitantes durante una jornada de puertas abiertas. La tripulación, además, visitó la Academia Naval Militar y participó en una ceremonia en homenaje al submarino ARA San Juan, construido en ese país.

La quinta escala del itinerario fue Ámsterdam y siguió Lisboa, último puerto europeo antes de emprender el cruce del Atlántico por cuadragésima segunda vez en su historia.

La travesía de regreso demandó más de 20 días de navegación. Ya en el continente americano, la fragata visitó Puerto Limón, en Costa Rica. Luego de una breve estadía, continuó su recorrido por el mar Caribe hasta Baltimore, Estados Unidos, donde fue recibida por el jefe de la Armada Argentina, almirante Carlos Allievi. Para ese momento, el buque acumulaba 96 días en altamar y más de 16.000 millas náuticas recorridas.

De esta manera, inició su ruta hacia el sur con destino a Santo Domingo, República Dominicana, donde las malas condiciones meteorológicas provocadas por la tormenta tropical Melissa obligaron a suspender varias de las actividades protocolares programadas.

Finalmente, la Fragata Libertad descendió hasta Fortaleza, segundo puerto brasileño del itinerario y último puerto extranjero de su travesía. Tras navegar por costas brasileñas como último destino antes del retorno al país, emprendió viaje a Puerto Madero, a donde arribó este domingo.

Fuente TN

