LA FRASE DE CARLITOS BALÁ “¿QUÉ GUSTO TIENE LA SAL?” NACIÓ EN MAR DEL PLATA

El recientemente fallecido actor y humorista marcó toda una época del espectáculo para los niños y durante cada verano elegíó Mar del Plata como escenario de innumerables éxitos. En la icónica Carpa Multicolor, Balá encabezaba su tradicional show con la participación de malabaristas, equilibristas, patinadores, contorcionistas, juegos y entretenimientos.

Precisamente, el 23 de enero de 2018, por iniciativa del EMTur Carlitos Balá volvió al emblemático lugar acompañado por su familia para ser homenajeado por la ciudad que lo vió actuar y descubrir en su lugar una placa conmemorativa en la ahora denominada Plaza del Milenio, donde solía emplazarse dicha Carpa Multicolor.

Mientras sonaban los acordes de “Aquí llegó Balá”, marplatenses y turistas cantaban y vitoreaban al gran actor, y en ese marco repleto de emoción Carlitos fue recibido por la gente que siempre lo quiso. Quienes estuvimos presente en el lugar lo recordamos como si fuese ayer.

Carlitos Balá preguntó a los marplatenses y turistas “¿Qué gusto tiene la sal?” y, acto seguido, se mostró emocionado y agradecido. Destacó que “durante muchos años en enero y febrero estuve trabajando acá con muchas ganas, y siempre elegí Mar del Plata porque es una ciudad que adoro. De hecho la frase “¿Qué gusto tiene la sal?” nació acá, hablando con un niño mientras mirábamos al mar”.

“A mí me merece la misma admiración una persona que quinientas, porque yo saludo de igual forma a un barrendero que al Presidente de la Nación. No me olvidaré jamás de este homenaje”, continuó Balá, y agregó que para él la temporada de ese verano estaba “un kilo y dos pancitos”.

FUENTE: Noticias MDQ

Comentarios

comentarios