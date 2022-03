La histórica crisis habitacional que atraviesa Argentina: “pagás el alquiler y después no podés vivir”

En las últimas semanas, el debate acerca de las posibles modificaciones que requiere la Ley de Alquileres a nivel nacional se ha visto intensificado. Luego de su sanción, en julio de 2020, varios de los sectores políticos que votaron a favor comenzaron a arrepentirse. Trasfondo de todo esto, desde tiempos inmemorables, Argentina atraviesa una crisis habitacional de alta gravedad, donde muchas personas necesitan un techo pero pocas de ellas pueden conseguir una vivienda que cumpla con determinados requisitos, entre ellos, un precio acorde.

Portal Universidad dialogó con Miguel Donsini, Presidente del Colegio de Martilleros Públicos de Mar del Plata, quien brindó detalles acerca de cuáles son las problemáticas que afectan tanto a inquilinos como a propietarios y qué posibles políticas se pueden llevar adelante para solucionar la crisis habitacional que existe a nivel nacional.

Partiendo de la base de que, hoy en día, más de tres millones y medio de personas en Argentina necesitan un techo, “hay que tomar medidas. La Ley de Alquileres afectó exactamente a las dos partes por igual, a los inquilinos y a los propietarios, y está alterando al mercado”, explicó.

Sin tratarse de una cuestión de echar culpas a un solo sector político, el Presidente de la institución aseguró que “la votaron todos los sectores políticos y ahora están arrepentidos. En su momento, los Colegios de Martilleros de todo el país dimos nuestra opinión y, si bien en algunos casos nos escucharon, la resolución fue otra. Había un impulso muy grande por parte de las asociaciones de inquilinos, que son grupos políticos, y se llegó a este problema que tenemos hoy”.

Sin embargo, hoy parecen estar todos arrepentidos, “están todos diciendo que van a cambiar la ley, que es algo necesario, algunos quieren modificar puntos específicos, otros quieren anularla y volver al Código Civil. Aparecen muchas preguntas pero, hasta ahora, no hay nada concreto, no sé cuánto tiempo más estaremos así“, confirmó.

Por el momento, Donsini reveló que, si alguien necesita un contrato de alquiler, “le tengo que hacer uno por 36 meses, no puedo hacerle por 24, y tengo que ingresarlo por los índices que ha marcado el Gobierno que son muy altos, de hasta 52% anual”.

En cuanto a lo que debe pagar actualmente el inquilino en Mar del Plata, analizó que “antes no pagaba las expensas ordinarias y ahora sí lo tiene que hacer. Generalmente, cuando se hacen este tipo de leyes, tienen vigencia solo en Capital Federal y no en el interior del país, pero Argentina no es solo Capital Federal. Entonces, los inquilinos de todo el país no pagaban ninguna expensa y en Capital Federal se cargaban las ordinarias y las extraordinarias. Ahora, las extraordinarias las paga el propietario y las ordinarias las paga el inquilino”.

Como consecuencia de la sanción de la Ley de Alquileres en 2020, “hubo gran cantidad de retiros de propiedades, por lo que ahora hay menor cantidad de unidades en el mercado, los valores son altos y sobrepasan lo que tendría que poder pagar una persona. Por ejemplo, uno cuando hacía un alquiler calculaba que lo que el inquilino podía pagar era el 25% de sus ingresos. Si vos sos soltero, vas por un monoambiente y si sos un matrimonio, tenés dos ambientes, y así sucesivamente. Hoy están sobrepasando ese porcentaje, hay casos que llegan al 50%, son impagables. Pagás el alquiler y después no podés vivir”, planteó.

Como posibles soluciones, Donsini detalló que “la intervención del Estado debería ser, primero, darle beneficios impositivos a aquellos inversores y desarrolladores que hagan unidades y se comprometan a alquilarlas. Segundo, brindar créditos de algún tipo para intentar hacer casas, lo que significaría tener personas que no alquilan porque logran conseguir un crédito y, cuando hay más mercadería en el mercado empieza a bajar el precio“.

