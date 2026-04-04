La Iglesia alertó por la crisis social: «Se incrementa el número de personas que piden ayuda»

El presidente de la Conferencia Episcopal Marcelo Colombo mostró su preocupación por ver «funcionamiento todos los mecanismos del Estado» por esta situación. Además, hizo hincapié en el sector de discapacidad y sus prestaciones.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, se refirió este sábado a la situación social y advirtió sobre el aumento de la demanda de asistencia en el país. En esa línea, la voz de la Iglesia en la Argentina alertó que “se nota el incremento del número de personas que piden la ayuda» y llamó a que «todos los mecanismo del Estado» se sumen a resolver la situación.

“Vivimos un tiempo difícil donde la solidaridad y también la empatía necesaria se imponen”, afirmó en declaraciones radiales, en el marco de Semana Santa, y vinculó la coyuntura social con la necesidad de reforzar los vínculos comunitarios. En ese sentido, indicó que «se nota el incremento del número de personas que piden ayuda», incluyendo Cáritas.

Consultado sobre el contraste entre el desarrollo de sectores económicos y la situación cotidiana en las ciudades, Colombo planteó que “en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”. La referencia surgió tras una mención a la actividad en Vaca Muerta, que fue presentada como un ejemplo de crecimiento.

La Iglesia alertó por la crisis social: «Sube el número de personas que piden ayuda»

Durante la entrevista con Radio Mitre, el arzobispo también abordó la situación de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las instituciones que las asisten. Así, señaló la falta de pagos vinculados a prestaciones, lo que afectó el sostenimiento de espacios: “Hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y entonces hay como un decaimiento grande de las obras”, indicó.

En ese punto, detalló que varias instituciones dependen de esos recursos para su funcionamiento cotidiano. “En muchos casos, por ejemplo, los cotolengos de Don Orione dependen de lo que se tiene que pagar para el pago de profesionales y para mantener también muchas de las estructuras que esos centros imponen”, explicó.

La Conferencia Episcopal envió una nota al Ministerio de Salud expresando su preocupación: en ese sentido, señaló que desde la Iglesia tienen la necesidad de «que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos del Estado para resolver cuanto antes esta temática”. Además, agregó que existían instancias de diálogo en marcha.



“Creo que en estos días, Dios mediante, se van a encontrar algunos funcionarios con nuestra gente para ver esos datos y para chequear también los convenios en incumplimiento”, señaló al respecto.

Colombo también señaló la falta de pagos vinculados a prestaciones para discapacidad: “Hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y hay un decaimiento de las obras”.

Al ser consultado sobre la relación con el Gobierno, Colombo enmarcó los reclamos en el rol institucional de la Iglesia: “Nosotros en realidad siempre estamos pensando en función del bien común. Nunca es en el tono de una oposición política o partidaria”.

Además, el presidente de la Conferencia Episcopal remarcó que el objetivo principal es garantizar respuestas para quienes requieren asistencia. “Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable”, afirmó.

En el tramo final de la entrevista, Colombo agregó que mantienen contactos con otras instituciones a través de diferentes áreas del Estado y expresó su expectativa de que continúen: “Vamos teniendo encuentros buenos a través de la Cancillería, a través de algunos funcionarios que se revelan muy sensibles a algunas de las preocupaciones”, indicó.

«Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable”, advirtió el arzobispo con preocupación. Mariano Fuchila

El papa León XIV encabezó su primera misa de Pascua y llamó a «caminar juntos en la Iglesia»

En su primera misa crismal del Jueves Santo como papa, León XIV afirmó este jueves en una Basílica Vaticana colmada de fieles que la misión cristiana “no es aventura de ninguno”, sino un “caminar juntos en la Iglesia”, incluso atravesando la incomprensión y el rechazo, a lo que definió como la dimensión “más dramática” del camino.

A lo largo de una extensa homilía, el pontífice sostuvo además que, “en estas horas oscuras de la historia”, la misión cristiana debe alejarse de “la prepotencia” y de las lógicas de dominio.

El Papa de origen estadounidense remarcó que “la cruz es parte de la misión” y que el comienzo puede ser amargo, aunque también es el más gratuito. En esa línea, agregó que la violencia que hasta hoy se hace ley queda “más desenmascarada”.

Fuente: Ambito

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