La inflación de febrero fue del 2,9%, la misma que en enero: hace nueve meses que no baja

Así lo dio a conocer el Indec de acuerdo al relevamiento sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El rubro con mayor incremento fue el de servicios.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de febrero de 2026 fue del 2,9%, la misma que en enero, de acuerdo al último relevamiento del organismo nacional sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De esta manera, la inflación se mantuvo en el mismo nivel luego de cinco meses de aumento en forma consecutiva, ya que en agosto del 2025 había sido del 1,9% y luego subió a 2,1% (septiembre), a 2,3% (octubre), a 2,5% (noviembre) y a 2,8% (diciembre). En enero de este año fue del 2,9%.
Fuente: Mi8