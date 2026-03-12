La inflación de febrero fue del 2,9%, la misma que en enero: hace nueve meses que no baja

Así lo dio a conocer el Indec de acuerdo al relevamiento sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El rubro con mayor incremento fue el de servicios.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de febrero de 2026 fue del 2,9%, la misma que en enero, de acuerdo al último relevamiento del organismo nacional sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, la inflación se mantuvo en el mismo nivel luego de cinco meses de aumento en forma consecutiva, ya que en agosto del 2025 había sido del 1,9% y luego subió a 2,1% (septiembre), a 2,3% (octubre), a 2,5% (noviembre) y a 2,8% (diciembre). En enero de este año fue del 2,9%.

Además, el IPC no disminuye hace nueve meses. La última vez que ocurrió fue en mayo del 2025, cuando bajó del 2,8% al 1,5%. Luego subió de forma progresiva, salvo en agosto del 2025 y en febrero de 2026, donde mantuvo el mismo porcentaje que el mes anterior.

Mientras tanto, la variación interanual es del 33,1% y la inflación acumulada en lo que va del año es 5,9%.

Según detallaron desde el Indec, la división con mayor alza mensual en febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), seguida de Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%) y Bienes y servicios varios (3,3%).

Los rubros con menor incremento de precios fueron Educación (1,5%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

