La inflación de octubre fue del 2,3% y superó el piso del 2% por segundo mes consecutivo

Así lo dio a conocer el Indec de acuerdo al relevamiento sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De manera interanual, se registró una acumulación del 31,3%.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de octubre fue del 2,3% de acuerdo al relevamiento del organismo nacional sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con esta estadística, la inflación acumulada en lo que va del año en Argentina es del 24,8%. De manera interanual, se registró una acumulación del 31,3%.

De esta manera, el IPC volvió a superar el 2% tras el 2,1% registrado en septiembre y el 2,8% de abril de este año: en mayo fue de 1,5%, en junio 1,6%, y en julio y agosto 1,9%.

Según detallaron desde el Indec, la división con mayor alza mensual en octubre fue Transporte (3,5%); y las de menor, Recreación y cultura y Equipamiento y mantenimiento del hogar (ambas con 1,6%)

