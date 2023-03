La Justicia de Mar del Plata investiga a tres policías que se quedaron con un millonario botín

Uno de los tres ladrones que, en octubre del año pasado, despojaron de 83.000 dólares y 3,2 millones de pesos a un hombre de 71 años en la localidad de Pedro Luro, denunció que tres policías del Partido de Villarino le quitaron la mayoría del botín y una fiscalía de Mar del Plata avanza en la investigación.

En los últimos días fueron allanados los domicilios de los sospechosos -dos en Juan A. Pradere y el restante en Stroeder- y se secuestraron celulares cuyo contenido está siendo sometido a pericias.

La orden la habilitó el juez de Garantías Gabriel Bombini, de Mar del Plata, quien de todas maneras no aceptó, al menos por ahora, el pedido de detención para los tres que hizo la fiscal María Florencia Salas, encargada de la causa (IPP 28.533/22).

Esa historia se originó por la denuncia de Claudio Calandria (55), detenido por el robo consumado el 24 de octubre en Luro, quien dijo que los tres agentes llegaron hasta Mar del Plata en un patrullero de Villarino, ingresaron sin autorización en su casa de Valencia al 8600, en la zona norte, y se llevaron unos 90 mil dólares del baúl de un Volkswagen Vento.

La investigación alcanza al subcomisario Damián Sandobal, de 44 años; al subteniente Juan Pablo Argañaraz (36) y al oficial Diego Domingual (26).

De todas maneras. Calandria negó tener relación con el robo y dijo que esa plata se la había dado un amigo para comprar dos grúas por un nuevo emprendimiento, aunque la coartada no tiene sustento y se cree que el dinero que denunció es el del robo.

Tanto la declaración de testigos, como los datos que reportaron las antenas telefónicas y el AVL del patrullero Ford Ranger confirmaron la presencia de los tres policías -de civil pero armados- en Mar del Plata, aquel 8 de noviembre.

Un vecino aseguró que los vio bajar del móvil, llamar a la puerta sin suerte y, con el permiso de otro vecino, ingresar en el parque de la casa, sortear un paredón de unos dos metros de altura y luego abrir desde adentro la puerta del frente.

Claudio Calandria, además, dijo que su abogada se presentó aquel día en su casa y que uno de los policías (Sandobal) se comunicó con él a través del teléfono de ella, para pactar un encuentro en la zona de Colón y Champagnat: el AVL también ubicó al móvil policial en ese sector, por espacio de una hora y poco tiempo después de estar en Valencia al 8600.

El delincuente aseguró que en ese encuentro le confesaron haber entrado de forma ilegal en su casa para «cobrarse» el supuesto favor de avisarle ante un allanamiento por la causa Pedro Luro.

Calandria también sumó a la denuncia el número de contacto del policía que comandaba la operación, que es coincidente con el de uno de los sospechosos.

En el marco de la investigación por el robo, uno de los policías (Domingual) declaró que vinieron a Mar del Plata para realizar tareas investigativas y constatar los domicilios de Calandria y otro sospechoso.

Y que cuando llegaron a la casa del primero el hombre caminaba por la vereda, vio el patrullero, se metió rápidamente y escapó por un patio, pese a la orden que le dieron como policías.

Para los investigadores, esa versión no es razonable: «Verlo y darle la orden para que se detenga, toda vez que tal identificación no solo no era necesaria (ya conocían sus datos personales, su fisonomía y su rostro) sino que hubiera resultado perjudicial para la investigación, ya que de haber detenido Calandria su marcha, los policías se tendrían que haber identificado, develando que venían desde Pedro Luro», explicó uno de ellos.

En la misma línea, la fiscal Salas infiere que la verdadera finalidad del viaje no fue constatar domicilios sino concretar un encuentro personal con Calandria.

De todas maneras, para el juez Bombini todavía no está totalmente acreditada la preexistencia de los 90 mil dólares en la casa de Calandria y por ese motivo negó el pedido para detener a los policías, aunque pidió profundizar la investigación.

Fuente: La Nueva, de Bahía Blanca

