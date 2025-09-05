La Justicia ordenó transporte gratuito en Mar del Plata para garantizar el voto del domingo

Así lo resolvió el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº2 de Mar del Plata ante un pedido de un vecino de Batán

El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Mar del Plata hizo lugar a una acción de amparo presentada por un vecino de Batán y resolvió que la Municipalidad de General Pueyrredon deberá garantizar transporte público gratuito el próximo domingo, día de las elecciones legislativas, para asegurar el derecho al voto de toda la ciudadanía.

El planteo cuestiona la decisión del municipio de no adherir a la Resolución 231/2025 del Ministerio de Transporte bonaerense, que establece la gratuidad del servicio de colectivos y transporte fluvial en la jornada electoral.

Según el amparista, esa negativa representaba un «acto arbitrario y discriminatorio» que podía impedir a numerosos votantes en «estado de vulnerabilidad económica» ejercer su derecho constitucional.

En su fallo, la jueza suplente Mariana Irianni consideró que el voto es un derecho humano fundamental y que corresponde al Estado remover cualquier obstáculo que lo dificulte. Por eso dictó una medida cautelar innovativa «urgente», ordenando al intendente Guillermo Montenegro a disponer de un servicio básico y gratuito de transporte durante el horario de votación.

La resolución advierte que, en caso de incumplirse la medida, se aplicarán sanciones previstas en el Código Penal. Además, se inscribió la causa en el Registro de Procesos de Incidencia Colectiva, al tratarse de un reclamo que involucra a un universo amplio de ciudadanos.

Fuente: Mi8

