La legendaria banda 2 Minutos llega a Mar del Plata con su punk de barrio

La cita será este sábado 4 de octubre, desde las 21:00, en la Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830). Entradas a la venta a través de articket.com.ar o en puntos de venta físicos: La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263) y ADN Store- Necochea.

Llega a Mar del Plata una de las bandas más emblemáticas del punk argentino: 2 Minutos. Con más de tres décadas de trayectoria, letras que retratan la vida en los barrios obreros y un estilo inconfundible que se convirtió en marca registrada del género, el grupo desembarcará en la ciudad para reencontrarse con su público marplatense.

Formados en 1987 en Valentín Alsina, 2 Minutos se consolidó rápidamente como referente del punk argentino. Su disco debut, Valentín Alsina (1994), fue un verdadero hito: con canciones como Ya no sos igual y Arrebato, el álbum se convirtió en un clásico y alcanzó una repercusión inesperada.

Desde entonces, la banda liderada por Walter “Mosca” Velázquez recorrió escenarios de todo el mundo, convirtiéndose en la primera agrupación argentina del género en presentarse en el mítico CBGB de Nueva York y compartiendo cartel con leyendas como los Ramones y Motorhead. Su estilo siempre estuvo marcado por un fuerte arraigo a las historias del barrio, la calle y las vivencias cotidianas de la clase trabajadora, con un sonido crudo y directo que los posicionó como uno de los pilares del punk en Latinoamérica.

Actualmente, continúan con una intensa agenda de shows, este 2025 fueron confirmados como teloneros de Green Day en Argentina, en el Line Up del Lollapalooza y también trabajan en nuevas presentaciones.

