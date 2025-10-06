La Libertad Avanza pidió la reimpresión de boletas para que Diego Santilli encabece la lista

El espacio oficialista hizo la solicitud ante la Justicia, luego de la renuncia de José Luis Espert. Ahora, la decisión quedó en manos del juez Alejo Ramos Padilla. La reimpresión total de las boletas para la Provincia tendría un costo de $15.000 millones.

Luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) oficializó este lunes ante la Justicia el pedido para reimprimir las boletas electorales que se utilizarán el domingo 26 de octubre.

El espacio oficialista presentó ante el Juzgado Federal 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, la renuncia del economista a su candidatura a diputado nacional. En el mismo escrito, se pidió el reemplazo del ex candidato por Diego Santilli y la reimpresión de las boletas.

En las últimas horas, se conocieron fotos de las boletas impresas con la imagen de Espert a la cabeza listas para su distribución en territorio bonaerense. Las mismas fueron supervisadas por el propio Ramos Padilla.

En este contexto, en la Casa Rosada dieron cuenta de que trabajan «contra reloj para presentar en la Justicia Electoral bonaerense, ante Ramos Padilla, los escritos con las renuncias correspondientes para que la lista pueda reordenarse y quede con Santilli encabezando». «El punto clave es garantizar que, con ese corrimiento, no queden dos mujeres seguidas y se mantenga la paridad de género», señalaron.

Se estima que la reimpresión del total de las boletas para la provincia de Buenos Aires tendría un valor de 15.000 millones de pesos.

Tras los cambios en las listas, Javier Milei se mostrará con Diego Santilli en Mar del Plata

El presidente Javier Milei se mostrará este martes en Mar del Plata junto al diputado del PRO Diego Santilli, en traje de primer candidato de la alianza La Libertad Avanza, luego de que Espert anunciara su renuncia a la candidatura.

Tras la decisión de los equipos libertarios de correr al diputado libertario, el mandatario se mostrará escoltado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la ciudad costera cuyo municipio está -temporalmente- a cargo de Guillermo Montenegro, que deberá asumir a la banca de la Legislatura bonaerense el próximo 10 de diciembre.

Así, este martes, el mandatario y su delegación violeta participarán de la inauguración de la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston, proveedora de productos congelados de papas fritas, ubicada en el barrio Regional de la ciudad.

Por la tarde, está previsto que se muestre junto a Santilli en una caminata por la calle Güemes, zona turística y de importantes comercios.

Con Espert fuera de escena, la ingeniería libertaria intenta reencauzar la campaña y relanzar la marca bajo la premisa de evitar “repetir los mismos errores” que significaron una derrota en las elecciones bonaerense del 7 de septiembre, en las que Fuerza Patria se consagró con una margen de 13 puntos y medio.

Para eso, el mandatario continuará en traje del protagonista del período proselitista en busca de la “épica» perdida por una serie de provincias que incluyen visitas a Mendoza, Río Negro, Neuquén, entre otras.

En la provincia de Buenos Aires, voces del armado aseguraron que la idea es motivar al elector para que asista a las urnas el próximo domingo 26 de octubre y contrapese la efervescencia peronista que encontró motivación luego de la sucesión de derrotas del Gobierno. “Hay que ver cómo relanzamos la campaña, pero si logramos captar y motivar al elector vamos a recortar muchos puntos en la provincia y descuento que ganaremos a nivel nacional”, se mostró esperanzado una importante voz con despacho en Balcarce 50.

Fuente: Diario Popular

