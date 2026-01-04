“LA LLAMADA” por primera vez en Mar del Plata Leticia Siciliani . Flor Jazmín Peña . Juli Castro . Mariano Saborido y César “Banana” Pueyrredón  



DESDE EL 5 DE ENERO TEATRO TRONADOR BNA Lunes y Martes de enero 21hs Entradas a la venta en boletería del teatro o www.ticketek.com.ar

Después de más de una exitosa temporada teatral a sala llena en el Teatro Astros, “La Llamada” llega a Mar del Plata para convertirse en una de las grandes comedias del verano. La obra desembarca en el Teatro Tronador BNA. para presentarse todos los lunes y martes de enero, a las 21 hs., con una propuesta fresca, desbordante de humor y emoción, que promete conquistar tanto al público local como a los turistas que eligen la Costa Atlántica en la temporada estival.



El Teatro Tronador BNA será el nuevo hogar de esta comedia delirante y profunda a la vez, que ya es considerada una obra de culto en España y que recientemente tuvo su estreno en Nueva York. En su llegada a Mar del Plata, La Llamada se posiciona como una de las apuestas más innovadoras y convocantes de la cartelera veraniega, combinando música en vivo, humor desfachatado y una historia conmovedora que conecta con todas las generaciones.



Escrita por los aclamados Javier Ambrossi y Javier Calvo (“Los Javis”, creadores de Paquita Salas, La Veneno y La Mesías), la obra propone un relato donde la fe, los deseos, la libertad de elección y los cambios que trae el crecimiento ocupan un lugar central, siempre atravesados por una mirada contemporánea, irreverente y profundamente humana.



El elenco está encabezado por figuras que atraviesan generaciones y estilos: Flor Jazmín Peña, Juli Castro, Leti Siciliani y Mariano Saborido. A ellos se suma una participación que promete ser uno de los grandes atractivos de la temporada: el debut teatral de César “Banana” Pueyrredón en el rol de Dios, un giro tan inesperado como entrañable que ya genera enorme expectativa. La dirección artística está a cargo del prestigioso dramaturgo, y director Juanse Rausch (Paquito, Viento Blanco, La Revista del Cervantes)

La producción general está a cargo de Fammas Producciones (Florencia Masri, Alejandro Zaga), CC Konex (Andy Ovsejevich) y Producciones Francas (Luli Brindisi, Franco Castronuovo). La producción creativa tiene al frente a Pablo del Campo, Estanislao Otero Valdez y Andra Papini(Casi Normales, Querido Evan, entre otros).



Con una puesta moderna, dinámica y un mensaje profundo, la historia se centra en María y Susana, dos adolescentes que asisten desde pequeñas a un campamento religioso. Todo cambia cuando comienzan a recibir visitas de Dios, quien secomunica con ellas a través de canciones de Whitney Houston, dando lugar a situaciones tan desopilantes como reveladoras.



La Llamada se mantuvo durante diez años ininterrumpidos en cartel en el Teatro Lara de Madrid, agotando funciones semana tras semana. Su éxito fue tal que dio el salto al cine, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de los últimos años en España, con cinco nominaciones a los Premios Goya, protagonizada por Macarena García, Belén Cuesta y Anna Castillo.

Este verano, Mar del Plata recibe una comedia que invita a reír, emocionarse y cantar, consolidándose como una de las propuestas imperdibles de la temporada.

