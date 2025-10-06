La lluvia no se va: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó chaparrones para buena parte del día, con temperaturas menores a 20º C y viento muy cambiante

Luego de un fin de semana bastante inestable, este lunes 6 de octubre se esperan más lluvias en Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, pero a partir de la tarde se esperan chaparrones, con 10 a 40% de probabilidades de lluvia.

Por la mañana se pronostica 13º C de temperatura, con una máxima de 16º C a la tarde. A la noche se registrará una mínima de 10º C.

En cuanto al viento, estará bastante cambiante. A la mañana soplará desde el sur a 23-31 kilómetros por hora, y a la tarde virará al sudoeste a 13-22 km/h. Al anochecer disminuirá su intensidad a 7-12 km/h desde el noroeste.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios