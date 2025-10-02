La marca marplatense que ganó el Mundial del Alfajor hace dos años y hoy cierra la fábrica

A través de sus redes sociales, la empresa local anunció que suspendió la producción y la venta minorista y mayorista de su producto, que había sido renocido en 2023.

Los T’ Puales, la marca de alfajores marplatense que hace dos años ganó una medalla de oro en el Mundial del Alfajor, anunció que cerrará su fábrica y sus locales por tiempo indeterminado.

El anuncio fue a través de las redes sociales de la empresa local y el local que tenían en la calle Avellaneda entre Olavarría y Güemes cerró el sábado pasado y «solo por un tiempo más» tendrá abierto el de avenida Libertad y Bordabehere. «Los T’ Puales se va a tomar un descanso. Solo tenemos palabras de agradecimiento y amor con todos nuestros clientes por todo el tiempo compartido y apoyo», publicaron.

En sus historias de Instagram, anunciaron que suspendieron la venta minorista y mayorista de forma presencial y online. Solo se podrá adquirir el stock que quedó disponible.

«A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido. Siempre que haya novedades lo vamos a comunicar», agregaron.

En 2023, Los T’Puales había sido reconocido en el Mundial del Alfajor, evento que se llevó a cabo en el predio de La Rural, en Buenos Aires. En esa ocasión ganó la medalla de oro en la categoría «Mejor alfajor de chocolate negro«. Dos años después, anunció el cierre de su fábrica de forma indefinida.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios