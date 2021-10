La Marcha del Orgullo Gay se viene con una nueva carroza encabezada por Nazarena Vélez

“Me encanta tener una vida sin diferencias, no solo en el amor, sino también en el trabajo. Existían esas diferencias antes, algunas siguen con una cuota de estupidez, pero no tanto y me hace muy feliz”, dice Nazarena Vélez, quien el próximo 6 de noviembre participará de la Marcha del Orgullo, que se realiza en Buenos Aires desde 1992 a favor de la igualdad de derechos para las personas del colectivo LGBTIQ +.

De la mano del colectivo Enrredadas, que convoca a más de seis mil mujeres lesbianas desde hace seis años, la carroza se convertirá en un gran atractivo ya que también contará con la presencia de Mariana A, dos djs, música, lasers y mucho más.

El evento comienza frente la Casa Rosada en Plaza de Mayo, con música en vivo y una feria de diversidad antes de que el desfile se dirija al edificio del Congreso Nacional.

Gabriela Saravia es representante de Enredadas, grupo que permite “un espacio para el encuentro, fiestas, amistad, amor, campañas solidarias, radio y mucho más”. Junto a Osos y Cazadores lograron tener por primera vez su propia carroza “que coronará con una mega fiesta al final de la marcha”.

“Convocamos a Nazarena porque siempre es una figura que se mostró cercana al movimiento LGBTQI . Y Mariana A es la primera vez que nos acompañará en la carroza y mega fiesta”, detalló.

