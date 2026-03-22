La morosidad también llega a las empresas: una de cada ocho firmas está atrasada con los pagos de los créditos

Mientras la morosidad de las familias está en máximos en más de dos décadas, otro fenómeno comenzó a emerger: las empresas, sobre todo las más pequeñas, también tienen problemas para cumplir con sus obligaciones crediticias

A comienzos de año, una de cada ocho empresas que pidió un préstamo se encontraba en situación irregular, lo que implica que un 12,5% ya tiene problemas para afrontar sus créditos. Este deterioro representa un avance de 2,6 puntos porcentuales respecto del arranque de 2025 (+9,9%). Y si bien, a primera vista, los números de las compañías son «menos» preocupantes que los de las familias, hay mucha heterogeneidad dentro del dato porque, al desagregarlo, las más endeudadas son las más pequeñas.

Este jueves, el INDEC dio a conocer el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la industria manufacturera, que se ubicó en -18,7% en febrero. Si bien más de la mitad de los empresarios industriales aún cree que no hay demanda suficiente para aumentar la producción -una tendencia que se repite en los últimos meses-, en esta última medición se agrega un dato más, y que es muy relevante en este contexto: se acrecentaron los problemas financieros.

Crece la mora en las empresas, pero no afecta a todas por igual

Según un informe del Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia, la irregularidad de la cartera de préstamos del sistema bancario saltó de 1,5% del total a fines de 2024 a 5,5% al cierre de 2025. Mientras que la mora supera el 9% del total en los créditos a los hogares, en las compañías el 2,5% de la cartera está en situación irregular. Sin embargo, «al desagregar estos últimos números -con los datos de CENDEU que publica el Banco Central- el panorama es más complejo», advierten desde este informe.

En enero de 2026, una de cada ocho empresas que pidió un préstamo se encontraba en situación irregular (12,5%), pero la irregularidad de cartera llegó al 10% en el 75% de los créditos de menor monto (préstamos de hasta $45 millones). Así, «la mora en el segmento de las firmas más pequeñas casi se duplicó en el último año (en enero de 2025 se ubicaba en 5,5%)», explicaron desde este informe y concluyeron: «Podemos afirmar que también en el mundo empresas la irregularidad de cartera tiene un perfil regresivo: afecta más a las más chicas».

En la actualidad, hay más de 35.000 empresas con algún tipo de atraso en el repago de sus créditos, pero distribuidas de manera heterogénea según el tamaño de la firma. Mientras que el 13,6% de las empresas con préstamos menores a $50 millones tiene algún tipo de demora en los pagos, menos del 5% de las empresas con préstamos mayores a $10.000 millones muestra algún tipo de atraso. «La gimnasia financiera y los mayores márgenes para conseguir tasas bajas son fundamentales para evitar entrar en situación de atraso», detallan.

La tasa volátil, la otra cara de los créditos

Desde Grupo SBS también hicieron mención esta semana a cómo las tasas de interés cortas, que en algún momento estuvieron muy altas -y eso suponía un freno a la actividad-, ahora están operando en sentido contrario, algo que tampoco es bueno para el sistema.

«Vemos tasas reales cortas en pesos en terreno negativo, algo que creemos debería corregirse, llevándolas a un nivel ligeramente positivo que, en simultáneo, impulse depósitos privados en pesos (en especial a plazo), de modo tal de incrementar la capacidad prestable bancaria y los préstamos privados, mecanismo sobre el que hemos hecho hincapié en otras oportunidades», explicaron.

Es decir, «si bien no es deseable una tasa real demasiado alta -algo que el Gobierno tampoco prefiere, a juzgar por la actitud del BCRA hace algunas semanas cuando se dispararon las tasas cortas-, que golpee sobre familias y empresas, cuya mora crediticia viene en aumento desde hace meses, tampoco debería permanecer en terreno real negativo persistentemente por los efectos adversos que ello podría tener sobre la nominalidad», destacaron.

Cuáles son los sectores más afectados por la mora

Hoteles y restaurantes, según retoma el informe del Banco Provincia, sufrieron un aumento de casi 5 puntos porcentuales en la cantidad de empresas con carteras en situación irregular, llegando al 17%. Asimismo, en pesca, la irregularidad trepó de 7% a 12,7% entre enero de 2025 y 2026. Por último, en el sector agropecuario, la mora llegó al 5,7% en enero de 2026 (+2,2 puntos porcentuales respecto de enero de 2025).

«Sobresale que el sector de petróleo y minería, que habría crecido no menos de 8% durante el año pasado, sufrió un aumento en su irregularidad de cartera de 4,4 puntos porcentuales: las empresas con atrasos pasaron del 6,9% del total al 11,2% del total de las firmas con créditos bancarios y no bancarios», finalizaron.

Fuente: ámbito

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