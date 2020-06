La Municipalidad aún aguarda el decreto para saber cómo será la fase 4

La provincia confirmó que si hay casos en los últimos 21 días se entra en esta etapa de cuarentena, pero surgen dudas sobre cómo aplicará sobre las reuniones de menos de 10 personas o las salidas recreativas

«¿Me puedo juntar a comer un asado con mis amigos?» Esa es la pregunta que se replica entre los marplatenses luego de anunciarse que Mar del Plata estará en la fase 4 de cuarentena. Sin embargo, desde la Municipalidad aguardan a que el Gobierno provincial oficialice el decreto para responder.

La información brindada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con respecto a la aplicación de las fases de cuarentena aún no fue publicada en el Boletín Oficial, por lo que la ciudad continúa de igual manera que el jueves, antes de los anuncios de Alberto Fernández.

Fuentes del ejecutivo local informaron a El Marplatense que aguardarán que se oficialice la información a través del boletín oficial para brindar todos los detalles de la próxioma fase y despejar así las dudas que se generen entre la población. Se espera que esta acción se concrete en las próximas horas, ya que está previsto que la nueva modalidad de cuarentena se aplique a partir del lunes.

«De momento seguimos como estábamos porque esta nueva fase comienza el lunes. Además, porque no sabemos cómo será para las salidas recreativas, las reuniones de menos de 10 personas y cómo reglamentaremos eso. Hasta que no tengamos el decreto, no podemos precisarlo», señaló una fuente municipal a este medio.

La «fase 4″ de cuarentena autoriza las salidas recreativas en la ciudad, en un horario reducido de 18 a 8, y las reuniones hasta diez personas, así como otras actividades relacionadas con la industria y el comercio.

Las fases dentro de la Provincia de Buenos Aires fueron determinadas según la situación epidemiológica de cada localidad. Mar del Plata se encuadra entre los municipios fuera del AMBA que cuentan con casos positivos en los últimos 21 días.

La Fase 5 ya permite otro tipo de libertades, pero para eso no debe haber casos de coronavirus en los últimos 21 días. Algunas localidades cercanas que aplican para esta fase son Mar Chiquita, Pinamar y Tandil.

«El 90% de los casos están en el AMBA. Pero hay 18 provincias sin virus. Vamos a mantener el aislamiento obligatorio donde hay circulación de virus: el AMBA, Chaco, Gran Córdoba, Río Negro y Trelew. El resto del país va a salir y va a entrar en una nueva etapa, que será de distanciamiento social«, afirmó el Presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa que brindó el jueves junto con el Gobernador, Axel Kicillof, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

