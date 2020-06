La Municipalidad lanzó la campaña “El virus no discrimina, no discrimines vos”

Se lleva adelante a través de las redes sociales y su objetivo es generar conciencia sobre la importancia de no estigmatizar personas ni colectivos en el marco de la pandemia por COVID 19. También difundir los canales existentes para presentar la denuncia, en caso de que se produzcan actos discriminatorios.

Bajo el lema “El virus no discrimina, no discrimines vos”, la Municipalidad de General Pueyrredon lanzó una campaña cuyo objetivo es prevenir vulneraciones de derechos en el marco de la actual pandemia por COVID 19.

Organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Daniela Zulcovsky, la campaña se lleva adelante a través de las redes sociales donde distintas personas, encabezadas por el intendente, Guillermo Montenegro, hacen un llamado a la comunidad a evitar los actos de discriminación sacándose una foto con un cartel en el que puede leerse el lema “El virus no discrimina, no discrimines vos”.

Zulcovsky precisó que ya se sumaron a al iniciativa la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Hourquebié, la subsecretaria de Salud, doctora Carina Conde, las directora del CEMA, doctora Stephanie Schon, y de Promoción Social, Aldana Vázquez, y el director del área de Personas con Discapacidad, Marcos Folgar.

“En este contexto de pandemia que estamos viviendo -reflexionó Zulcovsky- pueden producirse situaciones de discriminación tanto en la vida social como en la laboral o a través de las redes sociales. Una forma de evitarlas es que todas las personas seamos conscientes de la importancia de respetar nuestros derechos y ejercer una ciudadanía responsable”.

En ese marco, invitó a la comunidad a adherir a la campaña subiendo a sus redes sociales sus fotos con el cartel mencionado. “Es importante que todas las personas incorporemos el mensaje y lo repliquemos: desde niñas, niños y adolescentes hasta personas mayores, pasando por personas migrantes, con o sin discapacidad, personas travestis y trans o de la divesidad sexual, por solo mencionar algunos de los colectivos en situación de discriminación” añadió.

Más adelante la funcionaria se refirió a los y las trabajadores cuyos trabajos son considerados esenciales, por lo que están exceptuados del Aislamiento Social Obligatorio dispuesto por el Decreto 260/2020. “Los y las profesionales de la salud, trabajadores de algunas áreas del Estado o el personal de la empresa de recolección de residuos, por mencionar algunos, cumplen una labor social imprescindible y su aporte es fundamental en estos momentos de emergencia” recordó por lo que consideró que “discriminarlos no solo es una irresponsabilidad sino un hecho que vulnera la normativa vigente, por lo que es sancionable”.

Por otra parte la funcionaria hizo un llamado a los y las profesionales de la comunicación a ejercer su labor desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos. “Es importante que sean responsables a la hora de informar, no difundan noticias falsas, no alimenten la paranoia del contagio y no reproduzcan estereotipos estigmatizantes hacia personas o colectivos” enfatizó.

Por último Zulcovsky recordó que, en caso de que se produzcan actos de discriminación, pueden ser denunciados ante la oficina local de Derechos Humanos. “Hemos reforzado y ampliado nuestros canales de comunicación con la comunidad y habilitamos mecanismos de intervención a distancia” recordó.

Montenegro encabezó reunión operativa de la Mesa de Seguridad

El intendente Guillermo Montenegro encabezó hoy una reunión operativa con personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Seguridad local, para realizar un balance sobre los retenes ubicados en los siete ingresos a la ciudad, a los que consideró “imprescindibles para tener la situación sanitaria actual”.

En la ocasión, Montenegro aprovechó para dar un especial agradecimiento a todo el personal policial y municipal, tanto de Tránsito y Seguridad, como de todas las secretarías y entes que “comprendieron la importancia de los retenes para el cuidado de las salud de los marplatenses y están apostados diariamente en cada ingreso”.

Junto al coordinador operativo de la Zona Atlántica del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Rodolfo Manino Iriart y el secretario de Seguridad local, Darío Oroquieta; el Intendente sostuvo que “siempre entendimos que para que el virus no ingrese, no podíamos aflojar en los controles. Y hoy les vuelvo a pedir que no aflojemos, ya que este mes será clave”.

“Sabemos que hoy tenemos una foto sanitaria que conseguimos gracias a que fuimos muy estrictos con los controles, tanto para el ingreso de los repatriados, como de los varados o de personas que venían de lugares de circulación viral. El control en los ingresos y la derivación a hoteles con el seguimiento de Salud fue imprescindible para tener la situación sanitaria actual”, analizó el jefe comunal.

Luego el encuentro derivó en un balance detallado y en cuestiones operativas sobre los siete retenes en los cuales, desde el 18 de abril, se controlaron 37.800 vehículos y se rechazaron casi 2400 vehículos que no tenían permiso para entrar a nuestra ciudad.

