LA NOCHE DE LAS IDEAS 2022 LLEGA AL MUSEO MAR

Se trata de uno de los eventos culturales más importantes a escala global. Pensadoras, artistas y audiencias se reunirán bajo el lema “Reconstruir lo común”. Todas las actividades son gratuitas y forman parte de la programación organizada por el Instituto Cultura de la Provincia de Buenos Aires.

El viernes 28 de enero se desarrollará la sexta edición del evento mundial “La noche de las ideas” impulsado por el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores de Francia y l’Institut français de París, organizado en Argentina por l’Institut Français d’Argentine – Embajada de Francia en Argentina, la coordinación general de las Alianzas Francesas de Argentina y Fundación Medifé.

Cada año, la Noche de las Ideas se celebra en el mes de enero simultáneamente en más de un centenar de países y promueve el intercambio de ideas entre estados, culturas, disciplinas y generaciones. Se realizan conferencias, encuentros, foros, mesas de debate, proyecciones, espectáculos musicales, muestras de arte y talleres en torno a una temática: (re) construir lo común.

Las actividades comenzarán a las 19.30 h en el hall del Museo con la performance de Silvia Hopenhayn titulada “Reparar por la amistad”. El ingreso será por orden de llegada hasta completar el aforo. Luego al aire libre y a las 21h en la explanada sur del Museo MAR, el filósofo Darío Sztajnszrajber y la escritora Soledad Barruti darán una conferencia abierta sobre «Lo común, una deconstrucción».

Silvia Hopenayn

Dario Z.

. Acerca de las y los participantes

Silvia Hopenhayn es escritora y periodista cultural. Tradujo a Nérval, Cocteau, Supervielle y Pontalis. Publicó varios libros, entre ellos, Cuentos reales (2008), las novelas Elecciones primarias (2012), Ginebra (2018) y libros de conversaciones y reseñas. En 2016 brindó conferencias magistrales acerca del Quijote en el Salón Dorado del Teatro Colón y de Borges en el CCK. Realizó talleres de lectura en la Universidad del Di Tella, en el MALBA, en la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas, y actualmente está a cargo del Taller “Clásicos no tan clásicos”. Condujo varios programas literarios en televisión, como El fantasma, La lengua suelta y Libros que matan en Canal á, y documentales sobre Manuel Puig, Olga Orozco y Adolfo Bioy Casares en el canal Encuentro, donde hoy se transmite su ciclo Nacidos por escrito, merecedor del premio ATVC 2017. En el 2018 se estrenó en el Teatro Cervantes la ópera de cámara de Guillo Espel, “Elecciones primarias”, basada en su novela homónima.

Soledad Barruti es periodista y escritora. Trabaja en temas vinculados a la alimentación y a la industria alimentaria en programas de radio y televisión, y en distintos medios gráficos como el diario The New York Times, Revista Gatopardo, La Nación, Revista Mu y Anfibia. Sobre esa temática también brinda charlas en universidades nacionales e internacionales, y ciclos en todo el país y en el exterior. Su primer libro de no ficción, Malcomidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando fue editado por Editorial Planeta en 2013 y se convirtió inmediatamente en un best seller, y, con más de 30 ediciones, continúa siendo leído al día de hoy. Su segundo título, Mala Leche, el supermercado como emboscada fue publicado en diciembre de 2018, también por Planeta, con más de 15 ediciones en Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, México y Perú. Es directora de la red de periodismo latinoamericano sobre alimentación y territorios, Bocado. Es oradora sobre estas temáticas en distintos espacios, foros, universidades nacionales e internacionales. En 2021 obtuvo un fellowship de Pulitzer Center con el que está realizando investigaciones que prontamente serán publicadas en diferentes medios gráficos de la región.

Darío Sztajnszrajber es licenciado en filosofía por la UBA. Divulga la filosofía en los medios de comunicación y en las redes sociales. Es autor de los libros “¿Para qué sirve la filosofía?”, “Filosofía en 11 Frases” y “Filosofía a martillazos” (tomo 1 y 2). En televisión es conductor del programa «Mentira La Verdad» por Canal Encuentro y en radio del programa «Demasiado Humano» por Futuröck.

Comentarios

comentarios