La Nochera de Kike Teruel llega a Abbey Road con música y danza folclórica

El sábado 11 de octubre a las 21 horas, Abbey Road será escenario de una auténtica peña salteña encabezada por Kike Teruel, con la participación de Clave Nochera y la compañía internacional de danza Pampas Bravas.



“La Nochera de Kike Teruel” propone un encuentro con la música, la danza y las raíces de la cultura argentina. Bajo la dirección del reconocido músico y difusor del folclore, la noche combinará tradición y celebración en un ambiente familiar.



Sobre el escenario se presentará Clave Nochera, el tributo marplatense a Los Nocheros, integrado por Juan Sabater, Mario Reynoso, César Pagniez y José Luis Albornoz. La agrupación, formada hace poco más de un año, repasará los grandes éxitos de la emblemática banda salteña.

También será parte de la noche Pampas Bravas, compañía internacional de danza dirigida por Dulce Granados Visconti, que fusiona tango, folklore, bombos y boleadoras en un espectáculo de gran impacto visual. Con más de tres décadas de trayectoria, la coreógrafa ha llevado a su compañía a conquistar escenarios nacionales e internacionales, obteniendo premios Estrella de Mar 2024 y participando en producciones distinguidas como 100% Fátima de Fátima Florez.

La entrada incluye una empanada salteña acompañada de una bebida a elección (copa de vino, pinta de cerveza, gaseosa, agua o fernet 1882), reforzando la experiencia gastronómica típica de las peñas.

La cita es el sábado 11 de octubre a las 21 horas en Abbey Road, en un espacio acogedor pensado para disfrutar en familia y celebrar la cultura popular argentina.

Clave Nochera

(Juan Sabater, Mario Reynoso, César Pagniez y José Luis Albornoz)

Pampas Bravas

«LA NOCHERA DE KIKE TERUEL»

Abbey Road concert bar

Sábado 11 de octubre – 21hs

Juan B Justo 620

Reservas: (0223) 155-604000

Anticipadas en

Sistema Online:Articket.com.ar

La Casa De La Guitarra – Belgrano 3420

Conex Tienda Urbana – San Martin 3263

www.abbeyroadmdq.com.ar

«EL LUGAR DONDE SIEMPRE SUCEDEN COSAS»

