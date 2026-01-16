La nueva reglamentación que impacta sobre las condiciones para llevar equipaje a ómnibus

El gobierno nacional aprobó la creación del Régimen de Identificación y Trazabilidad de Equipajes y Encomiendas en los micros de larga distancia, dejando en manos de las empresas el modo de individualizar las valijas o paquetes con el pasajero propietario. Pero lo más determinante es que si no está identificado el equipaje “no podrá subir a la bodega” del transporte.

La medida dispuesta por Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, elimina la obligación de las empresas de transporte de larga distancia de utilizar etiquetas y fajas físicas con diseños predeterminados por el Estado, permitiéndoles elegir libremente los dispositivos documentales y/o tecnológicos para identificar valijas y bultos.

Entre las opciones permitidas se encuentran un código impreso directamente en el pasaje, un código QR o electrónico asociado, un registro digital integrado en el sistema de ticketing de la empresa, una etiqueta impresa por la propia transportista o “cualquier otro mecanismo y/o dispositivo que asegure la trazabilidad entre el pasajero y su bulto”.

Desde la Secretaría de Transporte aclararon que estos sistemas deben garantizar la seguridad, la inviolabilidad y la vinculación inequívoca entre el equipaje y el pasajero. Además, los sistemas elegidos deben ser compatibles y armonizados con los dispositivos utilizados en la región y en servicios internacionales de países limítrofes.

Los transportistas están obligados a mantener un sistema de conservación y rendición de datos para facilitar los reclamos de los usuarios y la entrega de comprobantes de despacho. En caso de pérdida o deterioro, se mantienen vigentes las indemnizaciones fijadas por la Resolución 47/1995.

Por otro lado, el nuevo régimen establece que aquel equipaje que no cuente con un dispositivo de seguridad identificado no podrá ser ingresado a la unidad de transporte. En estos casos, el pasajero perderá el derecho a cualquier tipo de compensación.

En este marco, el texto oficial derogó el sistema anterior que regía desde 2026 al sostener que “se entiende conveniente dejar sin efecto el régimen anterior y permitir a los transportistas la libre elección de mecanismos que garanticen la trazabilidad”.

