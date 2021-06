La oficina de “Mi Primer Comercio” atendió 287 consultas desde su lanzamiento

La oficina de “Mi Primer Comercio”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, ya atendió 287 consultas desde su lanzamiento, el 30 de abril. Se trata de un espacio que tiene como objetivo brindar asesoramiento integral a quienes quieran emprender su nuevo negocio o industria, de manera personalizada y gratuita.

De ese total, los rubros más requeridos fueron almacén (34), dietética (29), café (25), drugstore (14), gastronomía (11), cervecería (11) y pastelería (9). El resto pertenece a actividades diversas, algunas no especificadas.

En ese sentido, el intendente Guillermo Montenegro acompañado por el secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, Fernando Muro, y el coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich, estuvo presente este viernes en la pastelería Greta Cakes, un nuevo emprendimiento que abrió recientemente sus puertas y previamente había recibido asesoramiento de las oficinas de la Secretaría.

Al respecto, Greta, propietaria del local, comentó que “mi pasión había sido cocinar y dedicarme a la pastelería. Mi sueño siempre fue tener un emprendimiento y levantarme todas mañanas a trabajar por algo propio”. Y agregó: “Un día escuché la publicidad en la radio de Mi Primer Comercio y se me ocurrió mandar un mail. Me respondieron al instante y la verdad que me supieron asesorar súper bien con el tema de la habilitación” y destacó que “hoy en día, se hizo el sueño realidad”.

Es importante destacar que la oficina de “Mi Primer Comercio” acompaña en todo el proceso, desde que el vecino se acerca con la idea de abrir su negocio hasta que logra efectivizarlo.

En este sentido, el área ofrece asistencia profesional personalizada respecto a los trámites, procedimientos y herramientas disponibles para: obtener una habilitación inmediata, sellar un contrato de alquiler, instalar Posnet, Mercado Pago o Cuenta DNI, solicitar los medidores de luz y gas y saber si el uso de suelo está permitido para el rubro cuando se alquila una propiedad. También, sobre los impuestos que se deben pagar, la inscripción al monotributo y la contratación de servicios, entre otros temas.

Además, el interesado recibirá información en el caso de la apertura de una cuenta bancaria para operar con CBU y sobre las líneas de crédito o financiamiento vigentes que mejor se adapten al rubro.

Aquellas personas que deseen recibir asesoramiento personalizado para emprender su propio negocio, pueden escribir al correo electrónico miprimercomercio@mardelplata.gov.ar

La oficina de “Mi Primer Comercio” está ubicada en Salta 1842 -5to. piso- y atienden de lunes a viernes, de 8 a 15.

