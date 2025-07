La periodista Gabriela Azcoitía encabeza la lista local del radicalismo

La periodista Gabriela Azcoitía, ex Canal 8, encabezará la lista de concejales del radicalismo, el socialismo y el GEN. Lo confirmó ella misma a través de un video en sus redes sociales, en el que dijo que no quiere “meterse en problemas que no llevan a nada sino escuchar y aportar”.

“Con una reconocida trayectoria como conductora de noticieros en Canal 8 durante más de 30 años, Gabriela Azcoitia fue confirmada como cabeza de lista de concejales por un frente ciudadano con múltiple representación. La propuesta busca dar espacio a los distintos sectores de la comunidad, con una mirada abierta, comprometida y con fuerte arraigo en la realidad marplatense, de escucha al vecino”, se afirmó desde el espacio de Maximiliano Abad.

“El espacio político está conformado por el radicalismo, el socialismo, el GEN y personas provenientes de entidades vecinales, clubes deportivos, centros culturales, instituciones educativas y religiosas, centros de jubilados, espacios ambientalistas, profesionales de distintas disciplinas, trabajadores de la salud y la educación, pequeños comerciantes, ex trabajadores de medios de comunicación y referentes sociales”, se indicó.

“Es un día especial para mi”, dijo Azcoitía en el video. “Después de 35 años de escuchar a los vecinos con angustias y problemas, pensé que no alcanzaba con preguntar, por eso ahora es escucharlos para sumar, para construir soluciones. Vengo a aportar, y les pido que me acompañen. Esto lo vamos a hacer juntos. Gracias por inspirarme siempre, los quiero mucho”, agregó.

“El objetivo central es llevar la voz de la ciudadanía común en el Concejo Deliberante, con una agenda basada en los temas que preocupan y movilizan a los barrios de General Pueyrredon”, indicaron los impulsores de la nómina, que en segundo lugar llevará al actual senador provincial Ariel Bordaisco.

FUENTE: La Capital

Comentarios

comentarios