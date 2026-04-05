La presentación de Círculo Deportivo en casa fue un éxito

Círculo debutó ante su gente con un triunfo claro y una actuación sólida desde lo colectivo, a la que sólo le faltó algo de contundencia para hacer una diferencia más grande. El equipo de Mariano Charlier dominó con autoridad en el primer tiempo y casi no sufrió en el complemento, pese al empuje de Germinal de Rawson, ganó 2 a 1 y sumó su primera victoria en la temporada del Torneo Federal A.

El primer tiempo fue de alto vuelo. El Papero se adueñó de la pelota y la manejó con criterio y precisión, lastimó por las bandas, y casi no pasó sobresaltos porque a partir de la posesión, desarticuló las intenciones de la visita que cada vez que intentó avanzar chocó contra el siempre bien parado Martín Gómez.

Para hacer valer ese dominio, Círculo golpeó a los 19′. Mateo Sasso sacó un gran centro desde la derecha y Quimey Marín conectó de cabeza para el festejado 1 a 0. Más allá de la ventaja, no cambió la idea, siguió manejando la pelota y mereció más. Un par de salvadas en la línea, alguna situación errada, hasta que a los 41′, lo agarraron a Imanol Iriberri cuando iba a buscar un centro de Rius, el árbitro cobró penal, y el propio «Vasco» canjeó por gol para irse con dos goles de ventaja al vestuario.

En el comienzo del complemento, casi termina de romper el resultado Ciro Rius que definió y encontró un cruce salvador sobre la línea de un defensor para ahogarle el grito. Pero de a poco, ya le costó más avanzar con la pelota, el juego no fluyó como en la etapa inicial y dejó crecer un poco a un rival que no tuvo demasiadas ideas. Y llegó al descuento a 10′ del final con una aparición del central Nicolás Díaz, que aprovechó la ausencia de Leguizamón que estaba siendo atendido, para sellar el 2-1.

Ese tanto le puso suspenso, más por el resultado que por el desarrollo. Círculo siempre fue más y lo ganó bien, por momentos muy bien. Un primer paso sólido en casa, para recuperarse rápido de la caída en Bahía Blanca.

Síntesis

Círculo (2): Pedro Fernández; Mateo Sasso, Facundo Rojas, Jano Martínez y Matías Leguizamón; Francisco Grahl, Martín Gómez y Ezequiel Goiburu; Ciro Rius, Imanol Iriberri y Quimey Marín. DT: Mariano Charlier.

Cambios: ST 19’ Julián Vílchez por Grahl, 27’ Alan Galeano y Daniel Opazo por Goiburu y Marín, y 36’ Facundo Cozzi por Leguizamón.

Germinal (Rawson) (1): Luciano Molini; Lautaro Yocco, Nicolás Ríos, Ignacio Terán y Alan Moreno; Gerónimo Nuñez, Nicolás Macarof, Guido Morón y Ricardo Navarro; Jorge Velázquez y Federico Cárcamo. DT: Andrés Iglesias.

Cambios: ST 0’ Lautaro Veloso y Thomas Oliveri por Morón y Núñez, 15’ Alex González y Martin Lires por Navarro y Cárcamo, y 27’ Joquín Rojas por Macarof.

Goles: PT 19’ Marín (CD) y 41’ Iriberri, de penal (CD); ST 35’ Ríos (G).

Estadio: “Guillermo Trama”.

Árbitro: Franco Morón.

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