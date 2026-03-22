El gobierno de la Provincia de Buenos Aires creó el Programa de Calidad Turística Bonaerense, una iniciativa destinada a mejorar la calidad de los servicios y destinos turísticos en todo el territorio provincial. La medida fue oficializada mediante la Resolución 94/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Augusto Costa.

El programa depende del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y apunta a fortalecer la actividad turística como motor económico regional.

Además, busca impulsar estándares de calidad que permitan mejorar la experiencia de visitantes y promover un desarrollo turístico más responsable.

La implementación estará a cargo de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, que deberá desarrollar la normativa necesaria para poner en marcha el sistema.

La Provincia de Buenos Aires lanza el Programa de Calidad Turística Bonaerense para promover destinos sostenibles.

Un sistema para organizar y mejorar la actividad turística

El nuevo programa tendrá como eje la implementación del Sistema General de Calidad Turística, conocido como SICALTUR. Este sistema funcionará como un marco organizador de las diferentes iniciativas vinculadas al turismo en la provincia.

El objetivo es fortalecer la oferta turística actual y también potenciar destinos con capacidad de desarrollo. La estrategia contempla la diversidad territorial de los 135 municipios que conforman la provincia.

En ese contexto, cada región podrá adaptar las herramientas de calidad turística a sus características naturales, culturales y productivas.

Asimismo, el programa prevé la creación de mecanismos de evaluación para medir el cumplimiento de los estándares establecidos.

Capacitación y reconocimiento para el sector turístico

El programa también apunta a promover la profesionalización del sector turístico bonaerense. Para ello se impulsarán instancias de formación destinadas a trabajadores, emprendedores y empresas vinculadas a la actividad.

La capacitación del capital humano es considerada un factor clave para mejorar la competitividad de los destinos turísticos.

Además, el sistema prevé la entrega de distintivos y reconocimientos a los establecimientos que cumplan con los estándares de calidad.

Estos reconocimientos tendrán un período de vigencia limitado y deberán renovarse de manera periódica. De esta forma se busca fomentar la mejora continua dentro de la industria turística provincial.

La Provincia de Buenos Aires lanza el Programa de Calidad Turística Bonaerense para promover destinos sostenibles. Foto: Instagram/ @losroblesmoreno.

Las ventajas ambientales y económicas del turismo de calidad

El desarrollo de programas de calidad turística puede generar múltiples beneficios ambientales y sociales. En primer lugar, permite promover prácticas de turismo responsable que reduzcan el impacto sobre los ecosistemas locales.

Asimismo, incentiva a prestadores turísticos a adoptar criterios de sostenibilidad en el uso de recursos naturales. Entre estas prácticas se incluyen la gestión eficiente del agua y la energía, la reducción de residuos y la conservación de paisajes naturales.

Además, un turismo bien planificado contribuye a proteger el patrimonio natural y cultural de cada región. Al mismo tiempo, fortalece las economías locales al generar empleo y oportunidades para pequeñas comunidades.

Por esa razón, los sistemas de calidad turística suelen convertirse en herramientas clave para equilibrar crecimiento económico y preservación ambiental.

Turismo como motor estratégico de desarrollo

La creación del programa se enmarca en lo establecido por la Ley Provincial de Turismo 14.209. Esta normativa declara al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo económico y social del territorio bonaerense.

A través del nuevo sistema, el gobierno busca consolidar políticas públicas orientadas a mejorar la competitividad de los destinos.

También pretende fortalecer la identidad turística de las distintas regiones de la provincia. En ese escenario, la calidad de los servicios y la sostenibilidad ambiental aparecen como pilares centrales para el crecimiento del turismo en los próximos años.

El desafío será transformar esa estrategia en una red de destinos capaces de atraer visitantes sin comprometer la riqueza natural que distingue a la provincia.

Fuente: Noticias Ambientales

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