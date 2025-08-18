La Provincia de Buenos Aires volvió a declinar su participación en los Juegos Evita

Lo anunció este lunes el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque

Por segundo año consecutivo, la provincia de Buenos Aires decidió que no participará de la edición 2025 de los Juegos Evita, hoy llamados Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles. Así lo anunció este lunes el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, quien denunció el poco financiamiento del Gobierno nacional.

“El ofrecimiento del Estado nacional hacia la Provincia en función de este evento fue cubrir dos micros”, graficó en conferencia de prensa Larroque, al hacer referencia a el recorte presupuestario sufrido por este certamen que está bajo la órbita del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Vale recordar que días atrás el gobernador Axel Kicillof inauguró los Juegos Bonaerenses de 2025, para los que se anotaron 480.000 jóvenes, discapacitados y adultos mayores para las competencias que se desarrollan a lo largo y ancho de los 135 municipios. En ese sentido, la Provincia destinará unos 18 mil millones de pesos y espera tener a unos 30 mil participantes en las finales de Mar del Plata.

Como alternativa y más allá del no a los Juegos Evita, la Provincia decidió participar en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) que organizan el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de Argentina. La cita promete reunir a más de 3000 deportistas de todo el país de más de 50 disciplinas.

“Implica una inversión de casi 600 millones de pesos para que la provincia de Buenos Aires pueda tener una delegación ahí”, dijo Larroque. La edición inaugural de los Juegos JADAR va a ser entre el 9 y el 14 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, pero se van a hacer cada cuatro años en distintas sedes.

Fuente: Ahora Mar del Plata

