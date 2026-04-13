La Provincia transfirió fondos a municipios y llegó parte del alivio para los intendentes

Se trata del primer desembolso del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, previsto en por el Gobierno de Kicillof y de acuerdo al CUD.

El Gobierno de Axel Kicillof transfirió $13.010 millones a los 135 distritos bonaerenses correspondientes a la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), destinado a regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura.

La decisión, que trae algo de alivio a las arcas locales que se encuentran asfixiadas, se da además en medio de un planteo de intendentes que pretenden que eso fondos sean de libre disponibilidad en su totalidad y no solo en un 70% como establece la ley 15.561.

El monto fue transferido a los municipios de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD), la fórmula que pondera variables como población, capacidad tributaria y necesidades básicas. Es por ello que los distritos más grandes concentran la mayor porción de la masa transferida.

«Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación. Aún en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a las y los bonaerenses», señalaron desde la cartera conducida por Pablo López.

En tanto, en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, explicó que este giro se corresponde con la colocación de bonos que hizo el Estado provincial recientemente por un total de 232 mil millones de pesos. Y le pasó la pelota a los legisladores sobre una posible modificación sobre el reparto de fondos.

“Nosotros no tenemos ningún problema en que el 100% de los recursos sea repartido a partir de la aplicación del CUD, esa fue la propuesta original del Ejecutivo”, sostuvo. En esta línea, la mano derecha de Kicillof aclaró que eso “lo tiene que modificar la Legislatura”.

Cabe destacar que el fondo se integrará con el 8% de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y tendrá una garantía mínima de $250.000 millones provenientes de Rentas Generales, a transferirse en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027. Sin embargo, el 70% se distribuirá según el CUD y el 30% restante financiará programas provinciales ejecutados por los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, Transporte y el Instituto Cultural.

En este contexto, los intendentes radicales pidieron hace pocas horas a Bianco que los fondos del endeudamiento sean de libre disponibilidad, es decir, que se puedan utilizar para gastos corrientes de los distritos. Pero más allá de este sector, son jefes comunales de todas las fuerzas los que miran con buenos ojos la propuesta, dada la estrechez de las arcas municipales.

Fuente: Agencia DIB

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