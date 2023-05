LA RACHA POSITIVA DE CÍRCULO SE DETUVO EN BAHÍA BLANCA

Se terminó la racha positiva para Círculo y estaba dentro de las posibilidades. Como visitante, ante el líder Olimpo, perder podía pasar, pero da bronca porque en la mayor parte del partido pudo cumplir con su planteo, hizo jugar incómodo a su rival y aguantaba el marcador en blanco. Hasta que promediando el complemento, de una pelota que tenía en ataque, salió la contra letal y Luis Vila marcó la apertura para cambiar la historia. El mismo delantero, un ratito más tarde, selló el 2 a 0 definitivo por la 13ra fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.

El primer tiempo se pasó como quiso Damián García. Y eso que perdió a Nahuel Roselli a los 6′ por una lesión, pero el ingreso de Cozzi le permitió mantener la línea de 5 y no se resintió. El arco de Martín García quedó lejos, pero el objetivo de que Olimpo no pueda dañar se cumplió. Apenas un par de centros de Amarilla, porque no podía entrar, y la presencia amenazante de Toledo que con el pie la tiró por encima del travesaño y con la cabeza, en palomita, cerca del palo izquierdo de Tursi.

Tanto le disgustó a Sialle esa etapa inicial, que metió dos cambios en el descanso y le dio más presencia ofensiva con Luis Vila y un doble «9» marcado. También sacó a Cevasco para poner otro hombre de vocación ofensiva, y dejó algunos espacios que Círculo no pudo aprovechar. Una desatención entre el arquero y un defensor le quedó a Pereyra, sin ángulo, y se repuso el «1». Más allá de llegar más, Olimpo no lastimaba, y casi que se encontró con el gol. A Bassani le cometieron falta en posición de 10, pero la pelota le quedó a Schvindt y el árbitro dejó seguir, el pase del «3» fue interceptado y salió la contra, Amarilla asistió a Villa y llegó el primero.

El «papero» intentó salir en busca de la igualdad, siguió presionando alto y casi se encuentra con otra falla defensiva. Pero el error llegó del otro lado, se perdió la pelota en la salida por derecha, ganó Vila y definió para sentenciar el partido con el 2 a 0. El resto estuvo demás, Círculo no pudo llevar peligro y Olimpo se conformó con la ventaja para afirmarse en la cima de la tabla.

Síntesis

Olimpo (Bahía Blanca) (2): Martín García; Iván Antúnez, Sebastián Álvarez, Emilio Lazza y Juan Perotti; Santiago Gutiérrez, Claudio Cevasco, Fabio Giménez y Nadir Hadad; Cristian Amarilla y Alejandro Toledo. DT: Arnaldo Sialle.

Cambios: ST 0′ Luis Vila y Franco Flores por Cevasco y Perotti, y 28′ Brian Peralta por Gutiérrez .

Círculo Deportivo (0): Federico Tursi; Bruno Vedda, Gabriel Ferro, Nahuel Roselli, Samuel Cotto y Damián Schvindt; Ramiro Rodríguez Eduardo Scaserra, Joaquín Bassani y Lucas Verón; Axel Pereyra. DT: Damián García.

Cambios: PT 8′ Facundo Cozzi por Roselli; ST 29′ Joaquín Rikemberg y Lautaro Ruiz Martínez por Verón y Bassani, y 38 Jeremías Bertacin y Sebastián Heredia por Rodríguez y Scasserra.

Goles: ST 22′ y 30′ Vila (O)

Incidencias: No hubo

Árbitro: Enzo Silvestre, de Santa Fe.

Estadio: «Roberto Carminatti».

Comentarios

comentarios