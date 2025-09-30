La respuesta del Emturyc a la denuncia de Once Unidos: por qué excluyeron a los clubes de la licitación de las playas

Desde el Emturyc respondieron las críticas del club ce Unidos y explicaron por qué sólo permiten sociedades comerciales en la licitación de las playas

Luego de que Once Unidos denunciara que no le permiten participar a ONG de la licitación pública por la Playa Acevedo, desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) defendieron la decisión y remarcaron que el modelo de desarrollo de las Unidades Turísticas Fiscales (UTFs) es apto para sociedades comerciales y poco convenientes para clubes u ONgs.

El presidente del ente, Bernardo Martin, aclaró a Mi8 que la decisión de no permitir que compitan entidades civiles sin fines de lucro en la licitación por una playa por 20 años con opción a otros cinco fue pensada a la hora de elaborar el pliego. «Creemos que las sociedades comerciales se adaptan a los que nosotros queremos para esos lugares», indicó.

Bernardo Martín, presidente del Emturyc.

En ese sentido, graficó que tuvieron experiencias anteriores con ONGs y no fueron positivas. «Tal vez tener un balneario para el presidente de un club o una ONG puede ser una prioridad, pero tres años después cambian las autoridades y deja de serlo. Nosotros no podemos arriesgarnos a eso porque estamos hablando de inversiones muy importantes», precisó el funcionario.

Martin aclaró que la decisión no es puntualmente contra Once Unidos, sino que lo planteó como una línea de trabajo estratégica para la puesta en valor de los balnearios de la zona.

El presidente del club, Horacio Taccone, confirmó que presentó un recurso de revocatoria en el Emtur para pedir que se permita a clubes participar de la licitación. El objetivo de Once Unidos era crear allí una playa deportiva para asociados y vecinos.

La idea era acercar la actividad deportiva a la sociedad y generó mucha expectativa en los 11 mil socios de la institución, según detalló. Además, planteó que existen clubes que administran otras UTF, por ejemplo, en Playa Grande.

«Lejos de proteger el interés público, la medida vulnera derechos y limita las posibilidades de desarrollo de la ciudad«, dijo Taccone e indicó que la medida es «incoherente e inconstitucional».

Balneario Costa del Sol.

«La exclusión de clubes y asociaciones no solo vulnera derechos adquiridos, sino que debilita la capacidad de Mar del Plata para posicionarse como una plaza deportiva, cultural y turística de primer nivel. Facilitar la participación de entidades como Once Unidos significaría abrir las puertas a un modelo de gestión que prioriza la inclusión, la vida sana, el desarrollo social y deportivo durante los 12 meses del año», señaló el club a través de un comunicado.

Fuente: Mi8

