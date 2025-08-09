La Selección Argentina tendrá representantes marplatenses en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

La delegación nacional que competirá en Paraguay contará con la presencia de 18 deportistas y cinco entrenadores marplatenses, lo que hace un total de 23 representantes locales en la segunda edición de este certamen internacional. Además, el karateca Santino Bernal, miembro del Programa de Vinculación Deportiva del Emder, estará en el XXXIV Campeonato Panamericano de Karate, que se disputará en la misma ciudad.

La delegación de la Selección Argentina contará con la presencia de 23 representantes marplatenses, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se disputarán del 9 al 23 de agosto en la capital de Paraguay. Es la segunda edición del torneo internacional, con 28 deportes en su cronograma y atletas de 41 países del continente.

Se trata de 18 atletas y cinco entrenadores locales, fruto de la labor que cumplen los diferentes clubes de la ciudad, así como también algunos son el resultado de las distintas Escuelas Deportivas del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) y Polideportivos Barriales.

En squash participarán los hermanos Santiago y Segundo Portabales, junto a Paula Rivero; en atletismo, Leonardo Guerrero, Joaquina Durá, Juana Zuberbhuler, Agustín Carril, Lautaro Voullioz y Tomás Olivera. La representante en gimnasia artística será Juana Azermann; en patín artístico, Matías Ovejero; en saltos ornamentales, Manuel Iglesias. En natación estarán Catalina Acacio, Matías Chaillou, Lucía Gauna y Ulises Saravia, olímpico en París y el abanderado de la delegación Argentina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. También estarán Federica Lagana en básquet 3×3 y Juana Giardini en vóley.

Para completar la lista de representantes marplatenses en Asunción 2025 hay que mencionar a los entrenadores Leonardo Malgor en atletismo, Lucina Simón en nado sincronizado, Federico Diez Andersen en natación y Marcelo Romiglio en squash y al Jefe de Equipo de atletismo Daniel Díaz.

Del Provide al Panamericano de Karate

El XXXIV Campeonato Panamericano de Karate para categorías U12, U14, Cadetes y Junior se va a disputar en Asunción, Paraguay, del 25 al 31 de agosto.

Santino Bernal tiene 12 años y es cinturón marrón 2° kyu. Por cercanía a su domicilio comenzó a practicar karate en la Escuela del Polideportivo Libertad, clases que brinda el municipio a través del Emder de manera gratuita. Su compromiso, progreso y cualidades fueron tan notorias que el Programa de Vinculación Deportiva (Provide) lo becó en el Dojo Nievas Karate para que pueda desarrollar su potencial como atleta.

Actualmente, Santino ocupa el primer puesto del ranking nacional en la modalidad kumite infantil 12-13 años (-45 kilos), lo cual le valió para ser convocado por la Selección Argentina para participar del Panamericano en Asunción, del 25 al 31 de agosto.

