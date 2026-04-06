La semana arranca con más lluvias: cómo estará el clima este lunes 6 de marzo en Mar del Plata

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada inestable, con lluvias desde la mañana, mayor probabilidad de precipitaciones durante la tarde y viento más intenso hacia la noche.

El pronóstico para este lunes 6 de abril anticipa una jornada inestable en Mar del Plata, con chances de lluvias desde la mañana y un panorama que se mantendría similar durante la tarde y la noche.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se anuncian lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. La temperatura rondará los 13 ºC, mientras que el viento soplará desde el este entre 23 y 31 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a desmejorar. El pronóstico indica lluvias con una probabilidad de precipitación de entre 40 y 70%, en lo que aparece como el tramo más inestable del día. En ese período, la temperatura alcanzaría los 17 ºC y el viento rotará al sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Para la noche volverían las lluvias aisladas, con chances de precipitación de entre 10 y 40%. La temperatura se mantendría en torno a los 17 ºC y el viento, otra vez del sudeste, se intensificaría hasta ubicarse entre 23 y 31 km/h, con ráfagas estimadas de entre 42 y 50 km/h.

Con este escenario, la recomendación es prever una jornada con paraguas a mano y atención especial en la noche, cuando el viento podría ganar intensidad junto con nuevas precipitaciones.

Fuente: Mi8

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