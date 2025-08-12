“La situación sigue siendo compleja en la metalúrgica marplatense”

José Luis Rocha, titular de la UOM Mar del Plata, advirtió sobre el impacto de la crisis laboral en el sector, aunque destacó la diversidad de actividades que amortigua el golpe en la ciudad. “Algunas empresas están tomando personal, pero son más los despidos que las incorporaciones”, alertó.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Mar del Plata, José Luis Rocha, trazó un panorama con claroscuros sobre la situación que atraviesan los trabajadores del sector en el marco de la crisis económica que golpea a la industria nacional.

“Es una situación compleja”, admitió el gremialista en diálogo con LoQuePasa.net, aunque remarcó que la diversidad de actividades en la ciudad ayuda a que el impacto no sea tan severo como en otras regiones. “Tenemos empresas que hacen línea blanca, frío, calor, semirremolques, que trabajan con energía y con Vaca Muerta. Eso nos permite tener una variedad de empresas que a veces haga que no se note tanto la crisis que estamos atravesando”, explicó.

Rocha señaló que la realidad es dispar: mientras algunas firmas afrontan suspensiones, pagan aguinaldos en cuotas o tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones, otras aumentan la producción e incluso acordaron horas extras por encima de lo que marca la ley. “En líneas generales, el sector no la está atravesando bien, como toda la industria en nuestra ciudad. Tenemos empresas que no están trabajando al 100% de su capacidad y la gran mayoría son las que no”, afirmó.

En cuanto a los despidos, indicó que no se han registrado casos masivos, aunque sí bajas “por goteo” o retiros voluntarios. “Algunas empresas están tomando personal, pero son más los despidos que las incorporaciones. La situación a futuro sigue compleja y es algo que veníamos planteando desde diciembre de 2023. Lamentablemente, está pasando”, advirtió.

Fuente: LOQUEPASA.NET

Comentarios

comentarios