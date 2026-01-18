La suba en los precios de los alimentos presiona sobre la inflación de enero

En la segunda semana del mes, esta categoría registró un incremento del 0,5%, de acuerdo con un informe de la consultora LCG. El alza en las verduras explicó el 36% del aumento en el rubro.

Los datos de inflación de diciembre, que cerró en un 2,8%, ofrecen dos lecturas. Por un lado, el dato total de 2025 acumuló un aumento de precios del 31,5%, el índice más bajo en los últimos ocho años. Y por el otro, el mes presentó la cifra más alta desde abril, marcando el octavo mes consecutivo sin descensos. Lo innegable es que los alimentos siguen siendo el sector que presenta mayor movimiento día a día.

Los registros de la segunda semana de 2026 lo confirman. La consultora LCG reportó que, entre el 7 y el 14 de enero, la categoría de Alimentos y Bebidas tuvo una inflación del 0,5%. «Los aumentos en las verduras explicaron el 36% del incremento semanal del rubro», destacó el informe, tras señalar que este sector vio un alza del 2,1%, mientras que los aceites aumentaron un 1,9%. A su vez, las bebidas y lácteos restaron casi 0,7 puntos porcentuales a la inflación mensual.

Las verduras presionan sobre el índice inflacionario.

Este informe coincidió con los datos de Eco Go, que, aunque menos optimista, indicó «una suba del 0,8% semanal en la segunda semana de enero”. A pesar de la leve variación, esta consultora también resaltó que los factores determinantes son las «verduras frescas y congeladas» (cerca del 7%), aceites y grasas (3,75%), la papa (3%) y las carnes (0,5%).

Los datos de la segunda semana de enero contrastan con el balance de diciembre, cuando el aumento de los comestibles alcanzó el 3,1%, impulsado por el incremento de la carne, que se disparó en el último mes en medio de las celebraciones de fin de año. Si esta tendencia persiste, aunque la inflación podría superar el 2% (Eco Go proyecta un 2,3%), se podría observar un período de desaceleración en el ritmo de aumento de los precios.

Inflación: los 10 alimentos que más subieron en diciembre

Entre la selección de alimentos, bebidas y otros artículos para el GBA que releva el INDEC, se observaron fuertes alzas los siguientes productos en diciembre:

Limón por kilo: +31,2%

Manzana deliciosa por kilo: +16,4%

Asado por kilo: +13,5%

Cuadril por kilo: +10,4%

Nalga por kilo: +9,9%

Naranja por kilo: +9,7%

Zapallo anco por kilo: +9,4%

Carne picada común por kilo: +7,6%

Pan de mesa por 390 gramos: +6,3%

Hamburguesas congeladas por cuatro unidades: +4,6%

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios