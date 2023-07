La sueca y el argentino que se conocieron por una app de citas, son furor en TikTok y quieren vivir en Mar del Plata

Los días de cuarentena en todo el mundo se vivieron de distinta manera, pero hubo algo común y que estalló en esos días: la descarga de las apps de citas, que sin buscar encuentros reales, al menos al principio, se encargaron de hacer que miles de personas se contactaran y, cuando comenzaron a levarse las restricciones, se vieran por primera vez.

Esto fue lo que pasó con Isa Fritzell y Santiago Leoz en Suecia. Una noche de sábado, que pintaba como otra más, el argentino encontró el perfil de la sueca.

“Ya me gustó la foto, pero cuando vi que tocaba el violín, me enamoré”, le cuenta Santiago a Infobae. El match fue instantáneo y comenzaron a chatear, luego intercedió una amiga de Isa que, como ya se podían desplazar y reunirse, le dijo que lo invitara donde estaban y ella se dejó convencer. “No esperé mucho cuando abrí el Tinder, pero apenas la vi y luego charlamos fue maravilloso. La noche que nos conocimos tocó Por una cabeza con el violín y me terminé de enamorar”.

Sin titubear, el joven se presentó en la puerta de la casa de Isa. Ninguno imaginó que ese sería el inicio de una historia de amor que hoy los tiene en la dulce espera: en pocas semanas nacerá la primera hija de ellos.

Fue un móvil en vivo de un canal de deportes el que los encontró en la Finalissima, partido en el que la Selección Argentina goleó 3-0 a la italiana, el que los hizo virales por sus comentarios y saludos familiares luego de que tomaran una botella de fernet. La viralización los hizo pensar en que sería buena idea hacer sus propios video en TikTok y crearon la divertida cuenta Argensueco que supera los 330 mil seguidores.

Lo más asombroso de esta pareja es que el idioma no fue nunca un impedimento. Aunque ambos hablan inglés, Isa no sabía ni una palabra en castellano ni Santiago del sueco. Fue ella quien, a base de esmero y, con el “profesor” al lado, aprendió el idioma de su compañero.

“Pero no es que habla castellano o español, ella habla en argentino”, dice admirado Santiago de su mujer. “Sabe los modismos y nuestras expresiones más características… Todo eso que es difícil de entender para otros porque cuando dos argentinos hablamos en argentino nadie entiende”, dice y entre risas ejemplifica: “Cuando le decís a un amigo: ‘Schumacher, voy pisteando como un campeón…’, es imposible que un no argentino lo entienda, pero ella sí porque sabe el contexto, vio el video y así con todo. No deja de sorprenderme…”.

Sobre aquella noche en la que se conocieron, Isa cuenta: “Fue mi amiga la que lo invitó para que se sume a la reunión que teníamos, y él vino. Ella quería que yo tuviera un novio y ahí apareció él”. El impacto entre los jóvenes fue inmediato y también la conexión surgida. Isa Fritzell y Santiago Leoz

Al contar cómo aprendió castellano (o argentino, como aclaran) dice: “Sólo lo aprendí hablando con él, escuchando sus audios, porque todo el tiempo los manda, y también escuchando cumbia —ríe—. Yo no sabía nada de nada de español, excepto ‘¡Hola!’, pero yo soy buena estudiante”. “Yo en cambio no aprendí nada del sueco, pero tienen nueve vocales… es difícil”, se excusa él.

“Me siento bastante mal, muy cara rota porque hace tres años que estoy acá y el sueco mío es muy malo… Pero ¿podés creer que la familia está estudiando español? ¡Es tremendo esto!”, asegura y se entusiasma porque su mujer desea seguir aprendiendo el idioma. “Pero no el español de España, ese no me gusta. A mi me gusta como se habla en Argentina, es más lindo”, elogia la sueca.

Con gracia y complicidad, la pareja comparte en las redes sus vivencias como pareja y hasta bromean porque ella se hizo fanática de Boca y él es hincha de River. Cada uno de sus videos, famosos en TikTok, superan las 200 mil reproducciones y hasta llegaron a superar los dos millones.

“Hubo momentos en que tuvimos vídeos que no los miraba casi nadie, hasta que empezamos a tener tres o cuatro seguidos con muchas visitas y ahí fue como que dijimos: ‘¡Che, la verdad que nos la pasamos bien haciendo esto así que nos da igual los comentarios negativos que puedan haber!’ y desde entonces nos enfocamos en los positivos y acordamos grabarlos y eso no sólo es genial sino que fortalece mucho la relación y, además, ella aprende mucho más de la cultura argentina porque en qué contexto yo le puedo explicar la pelea a Mauro (Viale) con Samid, por ejemplo”, cuenta Santiago.

Isa, embarazada de 24 semanas y que trabaja en la recepción en un hotel, estudiaba Administración hasta hace un tiempo y luego comenzó con Programación. Dice que tiene ganas de mudarse a la Argentina luego de que nazca la beba. “Lo bueno es que aquí en Suecia las madres tenemos 18 meses de licencia por maternidad y se paga el 85 % del salario”, cuenta y Santiago aclara que “ese ingreso vendrá muy bien más adelante”.

Él, que llegó a Suecia en 2019, trabaja haciendo cosas de marketing, carrera que estudia, y además es freelance. “Vine antes de que todo reventara y vine. Junté todo lo que pude y me quedé atascado por la pandemia y después conocí a Isa, y me quedé”, dice mientras Isa ríe de fondo.

Juntos visitaron Argentina entre enero y febrero de 2022. Ese tiempo, Santiago lo usó también para resolver el papeleo necesario para volver a Suecia. “Ahora estamos esperando los papeles para la bebé así podemos mudarnos a Argentina. Todo el tiempo pienso en volver a Mar del Plata”, finaliza Santiago.

