La tecnología detrás de los recitales virtuales como el que dio el Indio Solari

El fin de semana el cantante hizo una aparición que sorprendió al público y que implicó el uso de proyectores láser. En este momento también se está realizando un tour virtual de la fallecida Whitney Houston en un formato similar. Los antecedentes de este tipo de presentaciones y cómo fueron ganando popularidad en el último tiempo.

Este fin de semana el Indio Solari hizo su aparición, en formato holograma, en el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Los recitales se llevaron a cabo el sábado y domingo en el estadio Malvinas Argentinas y sorprendió a la audiencia que no se esperaba semejante despliegue tecnológico. Es más: hubo más de uno que creyó, en un comienzo, que el Indio estaba tocando en persona.

El sábado, las 11 mil personas que se estima que fueron al show se sorprendieron al ver y escuchar al Indio cantar “Pinturas de Guerra” y “La moda no es vanguardia”. Es que el cantautor de 71 años apareció, aunque de manera virtual y el despliegue hizo creer que realmente estaba en ese sitio. El domingo se repitió la escena, aunque sin el factor sorpresa. Pero ¿cómo se logró este efecto?

El Indio Solari en formato holograma durante el recital (@julialvarez_1)

El Indio no estaba tocando en streaming sino que el contenido se grabó, previamente en su estudio, Luzbola, en Parque Leloir y luego se proyectó el material grabado en el escenario. La producción total llevo dos meses.

“La producción audiovisual la hizo Edgardo Kevorkian, él fue al estudio del Indio, y estuvieron haciendo la grabación en dos jornadas”, explicó Matías Mera, realizador audiovisual y director de la puesta en escena del holograma, en diálogo con Infobae.

Una vez hechas la grabación llegó un trabajo posterior, que lideró Mena. “Nosotros hicimos el trabajo de postproducción que implicó el tratamiento de la imagen del Indio que incluye glitches y cambio de color del vestuario, añadió.

El recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se llevó a cabo este fin de semana en el estadio Malvinas Argentinas (@losfundamentalistasok)

El paso final fue proyectar el material en el estadio. “Para la puesta en escena, usamos 3 proyectores láser de 13.000 lúmenes. Eso se reflejó sobre una tela transparente que está oculta. Hicimos tres pruebas antes de hacer esta presentación y cotejamos que se viera bien desde diferentes ángulos”, detalló.

En diciembre, el Indio también estuvo presente de formato virtual en el recital que hicieron los Fundamentalistas a beneficio de Martín Carrizo, el baterista de la banda que sufre de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Con los fondos recaudados Carrizo pudo comenzar un costoso tratamiento en Estados Unidos.

En aquella oportunidad el Indio también dijo presente pero desde pantallas gigantes. Esta vez se fue un paso más y apareció en formato holograma. Es el primer artista local que hace este tipo de despliegue en escena pero no es el único a nivel mundial.

Otros recitales con hologramas

En 2012 el rapero Tupac Shakur, que había fallecido en 1996, hizo una aparición en formato holograma en 3D en Coachella. Más allá del uso de los proyectores láser, para lograr que se vea al cantante en pantalla se recurre a una técnica de ilusionismo llamada Pepper’s Ghost, en honor al científico inglés John Henry Pepper que fue quien popularizó esta técnica en 1862, y que se viene utilizando hace años en trucos de ilusionismo o magia. PlayTráiler de “An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour”

En el caso de los hologramas se usa láser empleando esta lógica de ilusionismo que consiste en proyectar la imagen sobre una superficie colocada en el piso que refleja esa imagen sobre una tela o panel translúcido ubicado a 45 grados que refleja ese contenido sobre la audiencia de manera tal que la audiencia vea al cantante como si estuviera en el escenario.

En el último tiempo las presentaciones utilizando holograma se estuvieron popularizando. La compañía Base Hologram, con sede principal en Los Ángeles, produjo, en 2018, Callas in Concert, un show tributo a la fallecida cantante María Callas. La cantante, que murió en 1977 cantó de manera virtual junto a una orquesta en vivo con movimientos y ademanes que hacían creer que realmente estaba allí.

El show virtual de María Callas (captura Base Hologram) se llevó a cabo en 2018.

La misma compañía organizó el año pasado el recital de Roy Orbison, un popular cantante estadounidense que murió en 1988 y que fue autor de temas como Oh Pretty Woman, You Got it o In Dreams, entre otros.

También usando la misma tecnología hicieron un show donde se pudo ver, en holograma, a Buddy Holly, un cantante que suele ser señalado como precursor del rock y que murió en 1959 y con apenas 22 años en un accidente aéreo, donde también perdieron la vida el cantante The Big Bopper y Ritchie Valens, intérprete del conocido tema “La Bamba”. PlayRoy Orbison, «Oh, pretty woman», versión holograma

En este momento, a ocho años de la muerte de Whitney Houston, la empresa comenzó a producir un show donde su versión virtual irá de gira por Europa y Estados Unidos. Ya hizo sus primeras presentaciones en el Reino Unido y despertó muchísimo interés del público por la calidad de las producciones.

El éxito de este tipo de producciones que permite llevar a escena a artistas que perdieron la vida, también podría comenzar a escalar y utilizarse, por ejemplo, para realizar shows a la distancia en momentos como éste donde el coronavirus está generando la suspensión de una gran cantidad de eventos masivos para evitar la propagación de esta enfermedad. ¿Será el comienzo de una nueva era de recitales virtuales?

