La UCIP lanza concurso en la previa del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Las propuestas están dirigidas a comerciantes, realizadores audiovisuales y artistas locales. La temática de este certamen propone estimular miradas propias y singulares acerca de la influencia de este importante evento internacional

En el marco del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) lanzó tres concursos para potenciar la participación de artistas y comerciantes locales en este galardonado evento que se lleva adelante en nuestra ciudad.

La temática de este certamen propone estimular miradas propias y singulares acerca de la influencia del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Realización Audiovisual

En primer lugar, la UCIP puso en marcha un Concurso de Realización Audiovisual para cineastas y creadores de contenido. El mismo tiene como objetivo promover y premiar las obras audiovisuales de los realizadores y realizadoras locales, en adhesión al 40º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y reconocer su categoría e influencia.

Se aceptarán obras audiovisuales de ficción, documental y animación, con una duración límite para cada obra de 3 minutos máximo, con títulos incluidos.

La recepción de obras será desde el 3 de octubre al 1° de diciembre de 2025, mientras que la entrega del veredicto de los jurados tendrá lugar el lunes 15 de diciembre de 2025.

Se entregarán un Gran Premio UCIP y dos Menciones de Honor, consistentes en un estímulo en dinero efectivo de $500.000 para el Gran Premio UCIP, $300.000 para la Primera Mención de Honor y $200.000 para la Segunda Mención de Honor.

No se aceptarán trabajos en progreso (work in progress), publicidades, trabajos prácticos de estudiantes, spots de campañas o videos institucionales. Tampoco se admiten obras realizadas con el empleo total o parcial de Inteligencia Artificial. Las obras no podrán ser grabadas de manera vertical, solo formato horizontal.

Pintura y Expresión Plástica

El segundo concurso está dirigido a pintores del partido de General Pueyrredon y tiene como objetivo valorar las obras de artistas plásticos locales.

Las obras podrán realizarse con cualquier procedimiento, técnica o material que se desee, excepto que se trate de materiales perecederos o que impidan una adecuada exhibición.

Se entregarán un Gran Premio UCIP y dos Menciones de Honor, consistente en un estímulo en dinero efectivo de $250.000 para el Gran Premio UCIP, $150.000 para la Primera Mención de Honor y $100.000 para la Segunda Mención de Honor.

La recepción de obras será desde el 3 de octubre al 3 de noviembre de 2025 en la sede de UCIP (avenida Luro 3030). La entrega del veredicto de los jurados será el lunes 8 de diciembre de 2025.

Vidrieras Comerciales

Por último, el tradicional Concurso de Vidrieras de UCIP está dirigido a todos los comerciantes que ornamentan sus vidrieras con la temática del cine.

Los comercios interesados deberán enviar una foto de la vidriera con los datos del comercio al WhatsApp de UCIP con Vos: 223-600-0201 hasta el 30 de octubre de 2025. Las vidrieras deben estar exhibidas con motivos alegóricos para su evaluación el 6 de noviembre de 2025.

Se evaluará la originalidad y creatividad en la interpretación del tema “Festival de cine de Mar del Plata”; la estética y diseño de la vidriera conmemorativa y el uso adecuado de elementos alusivos a la celebración. Además, se tendrá en cuenta el impacto visual y capacidad de atracción hacia el comercio.

Los ganadores serán tres: 1° premio $ 250.000, 2° premio $ 150.000, 3° premio $ 100.000 y serán anunciados públicamente a través de las redes sociales de la UCIP en fecha a determinar por la entidad.

La entrega de premios se llevará a cabo en un evento especial organizado por la UCIP, en una fecha y lugar que serán comunicados a los ganadores con anticipación.

Las bases y condiciones de los concursos junto a las especificaciones de entrega y formularios de inscripción correspondientes están disponibles en el sitio web de UCIP.

Fuente: bacap

Comentarios

comentarios