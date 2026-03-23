La UE anunció que el acuerdo con el Mercosur se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo

La Comisión Europea afirmó que regirá hasta que la Justicia europea establezca su legalidad. “La aplicación provisional facilitará la supresión inmediata de algunos aranceles”, resaltó el organismo.

La Unión Europea anunció que el acuerdo comercial con el Mercosur comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del 1° de mayo. La decisión fue comunicada por la Comisión Europea, que destacó que la medida facilitará la eliminación inmediata de varios aranceles entre ambos bloques.

El pacto, que llevaba más de 25 años de negociaciones y polémicas, involucra a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay por parte del Mercosur. Según la Comisión Europea, la aplicación provisional será válida para los países que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado antes de fin de marzo.

Qué implica la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur

La Comisión Europea remarcó que la entrada en vigor provisional del acuerdo permitirá suprimir de inmediato algunos aranceles, lo que abrirá nuevas oportunidades para el comercio entre América del Sur y Europa.

El tratado facilitará que la UE exporte más autos, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas hacia el Mercosur, mientras que los países del bloque sudamericano podrán colocar carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja en el mercado europeo.

Apoyos y críticas: el debate en Europa

El acuerdo con el Mercosur fue respaldado por los gobiernos de Alemania y España, pero recibió fuertes críticas del sector agrícola en Francia, que teme la llegada de productos más baratos y con menos controles que los exigidos en la UE.

En enero, el Parlamento Europeo le pidió que la Justicia verifique la legalidad del acuerdo. Mientras la Comisión optó por avanzar con la aplicación provisional, a la espera de una decisión de la Corte de Justicia de la UE, que podría demorar hasta un año y medio.

Qué países del Mercosur ya están listos para el acuerdo con la UE

Hasta el momento, la Argentina, Brasil y Uruguay ya notificaron a la UE que completaron sus trámites internos. Paraguay ratificó el acuerdo recientemente y se espera que envíe la notificación en los próximos días, según precisó la Comisión Europea.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN

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