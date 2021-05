La UNMDP entregó notebooks a estudiantes con dificultades para el acceso virtual

Autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata realizaron la entrega de notebooks para estudiantes becados que tienen dificultades de accesibilidad digital en el contexto de modalidad virtual.

El acto tuvo lugar en el aula Silvia Filler del Rectorado y estuvo encabezado por el rector Alfredo Lazzeretti, y la secretaria de Bienestar de la Comunidad Universitaria, Ana Galvagni, quien explicó que “esta primera entrega comprende 70 computadoras y las 30 restantes están en proceso de evaluación”.

La iniciativa surge del Plan Integral de Apoyo a la Conectividad presentado e implementado por la Secretaria de Bienestar de la Comunidad, el cual contempla no solo la compra de los dispositivos, sino también la creación de becas de conectividad mediante las cuales se les otorgará a los estudiantes becados un subsidio económico mensual destinado a la compra de datos móviles.

Las computadoras tienen el objetivo de “acompañar a los estudiantes en su trayecto académico, en situaciones tan complejas como es la virtualidad y la situación de pandemia que nos obliga también a tener que adaptarnos”, comentó la secretaria.

Por su parte Lazzeretti, destacó: “Vivimos en una sociedad desigual y eso también se manifiesta en la falta de conectividad, en la dificultad para acceder a ella, la falta de equipamientos, así que de alguna manera nosotros desde el año pasado hemos puesto en marcha estas becas de conectividad para tratar de asistir a los estudiantes”.

Según el Rector, “es muy importante que todos tengan la igualdad de condiciones para poder, especialmente en estas épocas tan complicadas, seguir estudiando. Estamos muy contentos de poder hacer esta entrega y ojalá podamos hacer otra, porque sabemos que la necesidad es mucho mayor, pero no por no poder ayudar a todos vamos a dejar de ayudar a los que sí podemos hacerlo”.

Sandra Contretras, estudiante de la Licenciatura en Enfermería, destacó que estudiaba desde el celular, “se me complica mucho para poder realizar los trabajos prácticos”, a lo que añadió “estuve a punto de bajarme porque se me complicaba”. La alumna demostró su alegría al recibir el llamado, “no lo podía creer, me puso muy contenta”.

Del mismo modo, Estela Julia Nicocia, estudiante de la Tecnicatura en Gestión Cultural, mostró su alegría por recibir el dispositivo al decir: “Mi computadora se había dañado así que no podía hacer tareas ni exámenes. Ahora tengo la oportunidad de retomar las actividades”.

FUENTE: Telefe Mar del Plata

