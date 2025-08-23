La Unmdp, pionera en crear una guía de uso responsable para IA: «No se trata de prohibir, sino de enseñar»

El doctor en Derecho y especialista en inteligencia artificial, Federico Álvarez Larrondo, señaló que «el desafío es que potencie a los estudiantes y no se convierta en un reemplazo del pensamiento crítico».

Un nuevo logro que enaltece el prestigio de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP): se convirtió en la primera universidad nacional en crear una guía para el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) generativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Elaborado por el Comité de Expertos sobre IA, la guía busca que este fenómeno no sea un sustituto del esfuerzo intelectual, sino una herramienta potente para fortalecer el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la creatividad de los estudiantes.

Así también lo replico uno de los integrantes del comité, el doctor en Derecho y especialista en inteligencia artificial, Federico Álvarez Larrondo, en diálogo con Canal 8: “Si un estudiante usa IA, debe aclararlo y explicarlo. No se trata de prohibir, sino de enseñar cómo mejorar las instrucciones —prompts— para que la herramienta acompañe el aprendizaje. El objetivo es que la IA sea un estímulo para pensar, no un simple machete tecnológico”.

En esa línea, Larrondo aseguró que el objetivo no es recelar de la inteligencia artificial, sino «incorporarla al proceso de formación. El desafío es que potencie a los estudiantes y no se convierta en un reemplazo del pensamiento crítico, porque lo que busca un proceso educativo es precisamente eso: desarrollar la capacidad cognitiva”, agregó.

Además, respecto a la aplicación de esta guía, el referente detalló que la Unmdp aprobó un documento con pautas generales, a partir de las cuales cada facultad irá perfeccionando en pos de utilizar la IA generativa en el proceso educativo.

“Si nos limitamos a pedirle todo a la máquina, después ni siquiera podemos reproducir con claridad lo que presentamos. La clave está en usar la IA para potenciar, no para sustituir el conocimiento”, añadió en cuanto a los riesgos de poner todo en manos de la inteligencia artificial.

Por último, Larrondo aclaró que la guía “no explica cómo usar la inteligencia artificial, sino cuáles son las pautas para hacerlo de manera responsable. Lo que está en juego es que los profesionales del futuro sepan evaluar, controlar y validar lo que devuelven estas tecnologías”.

