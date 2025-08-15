La UNMDP realizará una nueva jornada de reciclado con foco en el compromiso ambiental y la solidaridad

Será el miércoles 28 de agosto en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Se recibirán residuos tecnológicos, ropa, medicamentos vencidos, aceites usados y otros materiales reciclables.

Con el objetivo de seguir promoviendo una cultura ambiental responsable y solidaria, la Universidad Nacional de Mar del Plata llevará adelante la 13° Jornada de Recepción de Materiales Reciclables. La actividad se realizará el próximo miércoles 28 de agosto de 9 a 16 hs, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ubicada en Funes y San Lorenzo.

Organizada por el Centro de Desarrollo Económico Territorial (CEDET-FCEyS), el Programa de Sustentabilidad de la UNMDP y un amplio entramado de organizaciones locales, la jornada se consolida como un punto de encuentro para el reciclaje, la economía circular y la colaboración entre vecinos, empresas, instituciones y la comunidad universitaria.

Durante la jornada se podrán acercar:

Desechos tecnológicos

Papel, cartón, plástico y metales

Eco botellas y tapitas plásticas

Aceite vegetal usado

Latas de aluminio

Medicamentos vencidos

Anteojos en desuso (para la Asoc. Amigos Solidarios por la Salud).

Ropa en buen estado y pañales (donados a la Cooperadora del Hospital Materno Infantil y Regional)

En las 12 ediciones anteriores se lograron recolectar más de 48 toneladas de residuos tecnológicos, 7 toneladas de eco botellas, 3,9 toneladas de tapitas, 1.300 litros de aceite vegetal, 4.700 prendas de vestir y más de 100.000 medicamentos vencidos. Estos datos reflejan el impacto ambiental y social positivo que han generado estas acciones.

Además de recuperar materiales, la jornada tiene un fuerte contenido pedagógico: concientiza sobre la gestión responsable de residuos y fomenta prácticas sostenibles, tanto dentro como fuera del ámbito universitario.

La actividad cuenta con el respaldo de cámaras empresariales, sindicatos, colegios profesionales, cooperadoras hospitalarias, cooperativas de recicladores y ONGs que año tras año se suman a esta iniciativa colectiva.

Para más información se puede escribir a: vinculacion@eco.mdp.edu.ar

