La UTEP mar y sierra comunica sobre la situación crítica en la que se encuentran

«Los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular nucleados en la UTEP Mar y Sierras, queremos expresarnos ante la difícil situación en la que nos encontramos en el Partido de General Pueyrredón.

Las entidades de salud en donde la población de Mar del Plata, Batán y la región recibe atención médica, se encuentran desbordadas, tanto públicas como privadas, lo han comunicado públicamente desde las instituciones. Muchos profesionales de la salud están enfermxs y el resto trabajando jornadas extenuantes para dar respuesta a la gran demanda sanitaria existente. Es de público conocimiento el pedido de profesionales que el intendente hizo hace unas semanas.

El coronavirus se ha cobrado la vida de más de 100 personas en nuestra ciudad y actualmente tenemos más de 2100 casos activos. Con una proyección realizada por la Escuela de Superior de Medicina , se esperan aproximadamente entre 10.000 y 13.000 casos totales acumulados, y entre 3.000 y 6.000 casos activos al 20 de septiembre. A este panorama hay que sumarle la frágil salud de nuestros barrios populares, donde malnutrición y enfermedades crónicas complejizan aún más lo que ya estamos viviendo. Sin dejar de mencionar, que la mayoría de los Barrios Populares de nuestro territorio, marplatense y batanense, no cuenta con acceso a agua potable (tan necesaria y significativa en este momento para la higienización de los hogares y personas) ni a cloacas.

Día a día recibimos por parte de nuestros compañeros y compañeras reclamos por la falta de atención y la desazón ante la ausencia total de contención médica. Y como si esto no alcanzara, nuestros Centros de Atención Primaria Municipales han reducido el horario de atencion y el Hospital Modular, creado para dar respuesta a casos de COVID-19, acaba de anunciar que se encuentra sin cupo de atención.

Frente a este panorama, nos preguntamos ¿qué más le podemos pedir a nuestros profesionales de la Salud? ¿Qué más?

Como trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular entendemos la necesidad de darle continuidad a la actividad comercial, pero también sabemos que no vamos a tener quien atienda a lxs futurxs enfermxs porque no hay más médicxs que los que ya tenemos, porque no hay médicxs que quieran aceptar trabajar, sea por el dinero que sea, porque no hay dinero que te proteja del virus. Cómo tampoco existe protección frente a la indiferencia de quienes no se cuidan y tiran por la borda el esfuerzo hecho durante todos estos meses.

Por eso, quienes conformamos la UTEP MAR Y SIERRAS, frente al inminente colapso del sistema sanitario en la ciudad, entendemos que no se puede seguir con los niveles de circulación existentes: proponemos parar la pelota al menos por 15 días, quedarnos en nuestras casas durante ese periodo como lo hicimos al principio del ASPO. Que sólo tengan permitida la circulación aquellas personas que son esenciales y que la actividad comercial se reduzca también en el mismo sentido.

La población de General Pueyrredón hizo un gran esfuerzo, nosotrxs lo seguimos haciendo atendiendo las necesidades básicas de cientos de familias que han visto agravar sus condiciones de vida

Sr. Intendente Guillermo Montenegro, ¿Qué va a esperar para expedirse ante el nuevo escenario?

Exigimos que se ponga a la Municipialidad al servicio tanto de la Salud y como de apalear el hambre que se multiplica día a día en la periferia marplatense, porque se lo decimos:

Vamos a seguir haciendo hasta lo imposible, para no lamentar la pérdida de ningún compañerx; pero el abandono de nuestros barrios y nuestra gente es su responsabilidad. Es su obligación y la del gobierno municipal evitarlo».

UTEP Mar y Sierras

