«La válvula quedó funcionando perfectamente»: el mensaje de los papás de Bastián tras su cirugía

Tras su séptimo ingreso al quirófano del Materno Infantil, los papás del nene de ocho años internado desde el 15 de enero compartieron sus avances.

Maximiliano Jerez y Macarena Collantes se expresaron a través de las redes sociales, donde suelen publicar los partes médicos de su hijo Bastián e impulsan las cadenas de oración, para contar cómo salió la séptima cirugía que se le realizó al nene de ocho años en el Materno Infantil.

«Salió todo bien. La válvula quedó funcionando perfectamente! Estoy muy orgullosa de vos hijo, no tengo palabras para describir lo increíble que sos! Te amo Basti», escribió la mamá del nene para informar sobre el progreso en su salud mientras continúa internado en terapia intensiva.

Su papá sumó: «Qué grande Basti! Sos todo un león. Seguimos pidiendo cadena de oración«. Ambos padres se encuentran manteniendo una guardia en el Hiemi para acompañar al pequeño, que comenzó a mostrar progresos al respirar por sus propios medios algunas horas al día.

Este lunes al mediodía Bastián ingreso nuevamente al quirófano del hospital marplatense para ser sometido a una intervención para realizar un cambio de válvula. «La séptima intervención quirúrgica desde su ingreso al sistema público de salud finalizó de manera satisfactoria«, expresaron en el comunicado oficial.

El nene de 8 años ingresó al Hospital Materno Infantil «Victorio Tetamanti» el pasado 15 de enero -tras tres días de internación en el hospital de Pinamar-, donde permaneció más de 10 días estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico. Se mantiene con asistencia respiratoria mecánica, internado en la Unidad de Terapia Intensiva, pero su progreso permitió esta nueva intervención en horas del mediodía de este lunes.

Durante el procedimiento realizado por los profesionales médicos del Hiemi se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo.

