Ladrones armados fueron perseguidos por la policía, chocaron y volcaron: uno logró fugarse

Los efectivos detectaron el auto robado y se desató una persecución. El auto terminó chocando con una camioneta y volcando sobre la calle: uno de los ladrones resultó herido y el otro huyó

En horas de la mañana del jueves un operativo policial logró recuperar un Renault Kwid que había sido robado la semana pasada en la zona de Constitución: tras identificar el vehículo, personal policial empezó a perseguir el auto donde viajaban dos ocupantes.

La persecución se extendió por varias cuadras del barrio Juramento hasta que el auto terminó impactando en Diagonal Gascón y Calabria con una camioneta Renault Kangoo. A raíz del impacto, los presuntos delincuentes volcaron completamente sobre la calle.

Tras el choque ambos ocupantes descendieron sin mayores inconvenientes del vehículo e intentaron escapar del lugar: uno de ellos estaba herido y fue aprehendido por la policía mientras queel otro logró fugarse. Además, la policía logró secuestrar un arma que era trasladada por los sujetos.

Los datos del vehículo fueron cursados por sistema policial y se detectó el pedido de secuestro activo desde principios de abril por lo que el mismo fue secuestrado.

Fuente: Mi8

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