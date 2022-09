Lali Espósito revolucionó a la TV española con un «fernet viajero»

Como una auténtica embajadora de la cultura popular argentina, Lali Espósito sorprendió en la televisión española al explicar paso a paso cómo se hace el clásico fernet con cola, su «trago favorito».

Apenas aterrizó en suelo español, la cantante visitó una vez más uno de los programas más vistos de la televisión española para promocionar su Disciplina Tour.

La ex Casi Ángeles cortó una botella de gaseosa con un cuchillo en vivo, derritió el borde con un encendedor, puso hielos con la mano sirvió fernet, gaseosa, mezcló la bebida con su dedo y le dio de probar al conductor, Pablo Matos.

«Esto es lo que se llama ‘el viajero'», contó Lali Espósito, quien agregó que se hace en el barrio en el que nació el «trago comunitario».

“Esto no se hace en todas las casas de Buenos Aires, se hace así en algunos barrios como en el que yo crecí”, aclaró entre risas.

«La primera vez que probé el fernet… bueno, no me acuerdo, fue hace muchos años. Me acuerdo que al principio me pareció rarísimo, me preguntaba ‘¿por qué la gente toma esto?'», comenzó Lali.

Y cerró: «A los 20 entré en el mundo del fernet y me costó dos tragos darme cuenta que no había sido feliz hasta ese momento, hasta ese primer trago. Me encanta».

Finalmente, Motos no simpatizó de entrada con el fernet, ya que tampoco se hizo muy amigo del mate cuando Lali se lo presentó.

Días atrás, Lali Espósito se emocionó al anunciar su primer show en un estadio: “¡Voy a llorar!”, dijo en un vivo en Instagram para comunicar el desembarco del Disciplina Tour en la cancha de Vélez Sarsfield para el mes de marzo.

FUENTE: Cadena 3

Comentarios

comentarios