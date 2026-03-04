Lanzamiento de Impulso Líder: Incubación para emprendedores tecnológicos en Mar del Plata

En ‘Tarde para Armar’, programa que se transmite de 13 a 17 horas por LU9 Mar del Plata con Maricel Lopez, Walter Gregoracci, Director de Economía del Conocimiento en Mar del Plata, presenta el programa «Impulso Líder».

La Municipalidad de General Pueyrredón lanzó «Impulso Líder», un programa de incubación orientado a emprendedores tecnológicos de Mar del Plata que ya cuenten con productos o servicios en etapa inicial de comercialización, con uno o dos años de recorrido.

La iniciativa apunta a equipos conformados por socios y al menos uno o dos colaboradores, con el objetivo de brindarles formación, mentorías y acompañamiento estratégico en aspectos clave como gestión de equipos, liderazgo, herramientas digitales e indicadores de desempeño.

Walter Gregoracci, director de Economía del Conocimiento del municipio, explicó que la propuesta busca «fortalecer capacidades para que esos emprendimientos puedan crecer rápidamente, ser sostenibles en el tiempo y evolucionar». En ese sentido, remarcó que el sector tecnológico tiene una dinámica distinta a la industria tradicional, con procesos de crecimiento más acelerados.

Cómo inscribirse y proceso de selección

La inscripción ya está abierta y se extenderá hasta el 22 de este mes. Los interesados deben ingresar al sitio oficial del municipio: mar del plata.gob.ar/industriasTIC (TIC en mayúscula), donde encontrarán el formulario de inscripción y los términos y condiciones.

De todos los proyectos registrados se realizará una selección a cargo de un jurado especializado, que evaluará según criterios previamente establecidos. Serán elegidos diez emprendimientos que participarán del programa durante 12 semanas.

Durante ese período accederán a talleres, charlas y mentorías personalizadas con referentes de la industria en distintas especialidades. Gregoracci señaló que acompañar a los equipos en esta etapa «garantiza potenciar la escalabilidad y la sostenibilidad de los proyectos», y subrayó que cada emprendimiento que crece «genera más trabajo para los vecinos».

La inteligencia artificial como eje estratégico

En paralelo al lanzamiento de Impulso Líder, desde la Dirección de Economía del Conocimiento destacaron el papel transversal de la tecnología en la ciudad y el crecimiento del sector TIC en múltiples verticales productivas.

Gregoracci sostuvo que Mar del Plata se caracteriza por un desarrollo tecnológico transversal a distintos sectores, como el alimenticio y el agropecuario. Además, indicó que la inteligencia artificial (IA) amplía aún más ese alcance al integrarse en soluciones y servicios aplicables a diversas industrias.

En ese marco, afirmó que uno de los objetivos estratégicos para este año es «bajar a tierra herramientas y conocimiento en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial a las distintas áreas productivas de la ciudad y a los profesionales independientes». El propósito es sensibilizar, acercar herramientas y fomentar su adopción para generar mayor eficiencia en los procesos productivos.

Respecto a los temores que despierta la IA en el ámbito laboral, Gregoracci consideró que «la inteligencia artificial no va a quitar el trabajo, sino que lo va a quitar la persona que la sepa manejar», e instó a capacitarse y animarse a utilizar estas herramientas.

Como ejemplo del potencial local, mencionó a una empresa marplatense que recientemente obtuvo el premio Sadosky de Oro por aplicar inteligencia artificial en sistemas de visión artificial. Según detalló, mediante cámaras instaladas en líneas de producción pueden identificar, por ejemplo, si lo que circula en una cinta transportadora es un producto apto o un elemento defectuoso, mejorando la calidad y la eficiencia industrial.

Crecimiento sostenido del Polo Tecnológico

En el marco de la ordenanza «Mar del Plata Ciudad del Conocimiento», sancionada en 2021, el municipio trabaja de manera articulada con universidades, empresas y emprendedores del sector.

El Polo Tecnológico continúa en expansión, con nuevas inversiones privadas destinadas a la construcción de edificios para oficinas. Gregoracci aseguró que, a medida que se habilitan estos espacios, se van ocupando con empresas del sector, en un proceso sostenido que acompaña la curva de crecimiento de la industria tecnológica.

«Hay muchas empresas interesantes radicadas y esperamos muchas más, producto de la continuidad de las políticas y del trabajo conjunto con el sector», afirmó.

Una oportunidad para emprendedores TIC de Mar del Plata

Con el lanzamiento de Impulso Líder, el municipio busca consolidar a Mar del Plata como ciudad del conocimiento y fortalecer el ecosistema emprendedor tecnológico local.

Los equipos interesados pueden postularse hasta el 22 de este mes a través del sitio oficial www.mardelplata.gob.ar/industriasTIC Tras el proceso de evaluación, diez proyectos accederán a un acompañamiento intensivo para potenciar su crecimiento y contribuir al desarrollo económico y laboral de la ciudad.

Fuente: LU9

