Largas colas en oficinas de Anses para inscribirse al bono de 45 mil pesos

Hoy comenzó la inscripción del bono de 45 mil pesos que otorga el Gobierno Nacional a los adultos que no cuentan con ingresos y las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se encuentran con largas colas de personas que esperan para anotarse. Se trata del Refuerzo Alimentario, que se pagará en dos cuotas de 22.500 pesos.

En diálogo con Infocielo, Paula Lambertini, Jefa Regional de ANSES, expresó que este bono «es para personas que están bajo la línea de indigencia, es decir, que no tienen ni trabajo registrado ni ingresos por planes sociales y que no tienen ingreso para garantizar su alimentación».

«Esto implica que requieren de manera urgente de una ayuda del Estado, estos 45 mil pesos que van a ser pagados en dos cuotas», también manifestó y agregó que la inscripción se realizará, en principio, durante tres semanas «lo cual es a partir del día de hoy y hasta la primera semana de octubre. De 8:30 a 12:30 horas en todas las oficinas de ANSES».

Las oficinas de Anses están repletas de personas que se acercan a realizar su inscripción. Vecinos y vecinas que se acercaron a la oficina del organismo ubicada en calle 143 entre 65 y 66 hablaron con este medio y expresaron que este bono les sirve «para pasar mejor la navidad. Yo estoy sin trabajo, estoy viviendo de prestado. Estoy buscando pero no consigo nada. Pagan muy poco».

Otro vecino contó que se encuentra sin trabajo y que «es doloroso pero lamentablemente hay que venir porque si no venís no te dan nada. Uno vive de las changas. Yo tengo 4 hijos y tengo que estar pendiente de ellos», además agregó que «nadie ve a la gente que lo necesita. No somos gente que roba, estamos acá porque lo necesitamos».

Por otro lado, una señora manifestó a este medio que está realizando la fila esperando a ver si puede cobrar el beneficio ya que tiene «52 años, no tengo trabajo, vivo sola, estoy divorciada hace 22 años y lo necesito».

Largas colas por el bono de Anses en todo el país

A través de Twitter, usuarios de todo el país están manifestando que las filas para ingresar a una oficina de Anses son extensas y llegan a expandirse por varias cuadras. «En Anses Berazategui hay 2 cuadras de cola»; «La cola es kilométrica. Es para anotarse para recibir el bono de Anses de San Justo» y «Acabo de pasar por Anses en mar del plata. 9 am. Dos cuadras de cola»; son algunos de los comendatorios que pueden leerse.

Además, hay personas que están realizando la fila presencial porque no pudieron efectuar la inscripción a través de la página oficial, otro medio por el que se puede acceder a este Refuerzo Alimentario. Usuarios compartieron imágenes en donde se puede ver que, al ingresar a mi ANSES, automáticamente los dirige a una «Sala de espera».

«Pronto podrás entrar al portal mi ANSES. Por favor no cierres la página. Cuando llegue tu turno ingresarás automáticamente», dice el mensaje, sumado a un número del lugar de fila virtual en el que se encuentran. «No es la cola virtual para comprar entradas para Coldplay, es para hacer trámites en Anses», expresa una usuaria.

