Las 10 series, películas y documentales más vistos en el 2020

Según el ranking anual de Flow, “This is Us”, “Homeland”, “Outlander”, “Post Mortem”, “La otra mirada” y “Radahouse” son los títulos más elegidos por los clientes. A continuación, la lista completa con sorpresas y novedades

Un año particular que generó sin dudas un mayor consumo de contenidos digitales en todos los formatos: smartphones, tablet, computadora, smartTVs, entre otros. Los usuarios disfrutaron de cientos de títulos on demand que abarcan series, películas, documentales, música, gaming y mucho más. Ahora bien, ¿cuáles fueron los más vistos?

Según indica el ranking 2020 realizado por Flow, los contenidos más elegidos fueron “This is Us”, “Homeland”, “Outlander”, “Post Mortem”-serie original de Flow-, “La otra mirada”, “Radahouse”, “Westworld”, “Absentia”, “El robo del siglo” e “IT: Capítulo dos”.

En esa línea, las series se convirtieron en un aliado perfecto del tiempo libre en casa. “This is Us’’ se quedó con el primer puesto no solo en la lista general, sino también en la categoría series. Seguido de este drama, se encontraron “Homeland”, “Outlander”, “Post Mortem”, “La otra mirada”, “Radahouse”, “Westworld”, “Absentia”, “The undoing” y “Los soprano”.A través de Flow, se pueden disfrutar más de 17 mil horas de contenidos on demand, con más de 300 series y películas estreno

En cuanto a los estrenos de películas, “IT: Capítulo dos”, “Había una vez en Hollywood”, “Guasón”, “El fútbol o yo”, “La vida secreta de tus mascotas 2”, “Los que aman odian”, “Parasite”, “La odisea de los giles” y “Terminator: destino oculto” fueron los títulos más visto en 2020 en la app.

Asimismo, como parte de su estrategia de impulsar contenidos locales de calidad, la plataforma reafirmó su apuesta por los títulos nacionales, facilitando la llegada al público de todo el país y la región a través de múltiples dispositivos. “El ángel”, “Me casé con un boludo” y “Casi leyenda” formaron parte de las películas argentinas más elegidas por los usuarios.

Gaming, la nueva revolución

En 2020, la experiencia gamer en Flow se transformó en todo un suceso. Los contenidos on demand, junto a las distintas transmisiones en vivo por el canal “Flow Gaming XP”, sumaron más de 250 mil visualizaciones. “Tutoriales Fornite” “Circuitos Free Fire Flow”, “Tutoriales Free Fire”, “Tutoriales Flow Gaming LVP”, “Manijomio Malditos Nerds Gameplays”, “Gamergy Masters Brawl Stars”, “eSuperliga Flow”, “Manijomio Fantastic Flow”, “Flow eRacing Championship” y “Torneo nacional Free Fire Flow” completaron el ranking de los más visitados.

Por otro lado, los documentales que ganaron los primeros puestos en visualizaciones tuvieron relación con las temáticas y/o acontecimientos que más se trataron en los últimos meses, como es el caso del deporte -y sus figuras-, la naturaleza y la historia. Los 10 títulos más elegidos por el público fueron: “Bielsa, llévanos a casa”, “Wild: Argentina”, “20 años de historia”, “Mayday: catástrofes aéreas”, “Fangio”, “Reset”, “Titán la película de Martín Palermo”, “Sobreviviendo a Jeffrey Epstein”, “Maradona 10 x 10” y “Einstein y Hawking: maestros de nuestro universo”.

Finalmente, con la experiencia adaptada al contexto actual, Flow Music XP presentó los mejores contenidos musicales en la plataforma de entretenimiento. Entre los artistas más elegidos se encontraron Amy Winehouse, Adele, Backstreet Boys, Dua Lipa y el estreno del documental de Coti.

Sumado a los contenidos mencionados, los clientes de Flow pueden acceder de manera directa a Disney+, la plataforma de streaming por suscripción de The Walt Disney Company, mediante una aplicación integrada en la plataforma de Flow y disfrutar los contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más. Además, los clientes de Flow y Personal pueden disfrutar la oferta especial con hasta 3 meses de regalo y tienen la posibilidad de abonar la suscripción a Disney+ mediante la misma factura de los servicios, sin necesidad de utilizar una tarjeta de crédito para contratarlo.

Adicionalmente, la plataforma permite a sus clientes acceder de manera directa a los contenidos de Youtube y Netflix a través de una aplicación que incluye la búsqueda integrada de sus contenidospara acceder de manera ágil y sencilla.

Fuente: infobae.com

