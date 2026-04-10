«LAS COMUNIDADES DEL HORROR»: FEDERICO CERMELO ALERTA SOBRE LA NUEVA FRONTERA DE LA VIOLENCIA DIGITAL EN LAS ESCUELAS

El especialista marplatense analiza el fenómeno TCC tras la masacre de Santa Fe y analiza su relación con bullying y el grooming. Anuncia Congreso de Ciudadanía Digital para el 30/4 en Mar del Plata.

Tras la reciente masacre escolar en San Cristóbal, Santa Fe, vinculada a la red internacional True Crime Community (TCC), el abogado y docente Federico Cermelo advirtió que el ecosistema de riesgos para los adolescentes ha mutado hacia formas mucho más extremas de violencia.

Para el ex Director del Observatorio de Familias y Juventudes, este nuevo fenómeno no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de un entramado donde el bullying y el grooming son, muchas veces, la puerta de entrada. «Hoy el peligro no entra por la puerta del colegio, entra por el bolsillo de nuestros hijos a través de plataformas como Discord o Telegram. Lo que vimos en Santa Fe, y los intentos frustrados con simbología nazi en Miramar y La Quiaca, son síntomas de un fenómeno de autorradicalización que los adultos no estamos viendo», explicó.

De la vulnerabilidad a la radicalización

El especialista que actualmente colabora activamente con Fundación Lea (Lugar por la Educación Argentina) y Fundación Metropolitana, señala que estas «comunidades del horror» ofrecen a jóvenes vulnerables —muchos de ellos víctimas previas de acoso escolar— un sentido de pertenencia basado en la glorificación de asesinos y masacres. «El bullying puede ser el motor del resentimiento, pero estas redes digitales son el combustible que transforma ese dolor en una planificación violenta», analiza Cermelo.

Desde su experiencia en la prevención de ciberdelitos y grooming, Cermelo destaca que la falta de supervisión adulta en entornos como foros anónimos permite que los menores pasen de ser víctimas a potenciales victimarios bajo la lógica de «venganza» que promueve la TCC.

La Ciudadanía Digital como única salida

Frente a este escenario, Cermelo reafirma que la respuesta no es solo tecnológica, sino pedagógica. «No podemos dejar que el algoritmo eduque solo a nuestros hijos; es hora de intervenir en el territorio digital con una verdadera Ciudadanía Digital. El objetivo es reunir a la comunidad educativa y a las familias para darles herramientas concretas de detección temprana, porque un chico que se aísla en estas comunidades está enviando señales que el mundo adulto debe aprender a leer antes de que sea tarde», concluyó.

Congreso de Ciudadanía Digital a la vista y Mar del Plata protagonista.

El especialista marplatense expresó que, en las próximas horas, en las redes de @fundacionlea y en las suyas @fedecermelo, se anunciará los detalles para la inscripción de un conversatoriopara el día 30 de abril a las 17:30 en la sede de un hotel céntrico. Este evento, será una pre instancia del II Congreso Internacional de Ciudadanía Digital que se realizará en septiembre en Tanti, Córdoba. La edición pasada contó con la organización de Fundación LEA, ACEP (Asociación Civil de Estudios Políticos) y la UdeMM (Universidad Nacional de la Marina Mercante). Habrá formulario de inscripción para anotarse y la participación será libre y gratuita.

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