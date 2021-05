«Las internas en el gobierno de Montenegro vuelven a perjudicar a los vecinos y las vecinas»

Frente al archivo del expediente de Lauría, desde el Frente de Todos lamentaron que el Gobierno de Guillermo Montenegro haya vuelto a generar falsas expectativas de solución y perdido la posibilidad de construir respuestas serias, concretas y articuladas para los problemas de nuestra ciudad.

“Como pasó con el Pliego de Transporte de Pasajeros, nos encontramos frente a una gestión municipal que –de la mano de sus representantes en el Concejo Deliberante- construye ilusiones, y no tiene la capacidad de generar herramientas de Gobierno que den respuestas a las urgencias de los vecinos y vecinas que dice representar”, manifestó Sol de la Torre, concejala del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad.

“Estamos ante un Departamento Ejecutivo que no sólo no soluciona los problemas de la ciudad, sino que los agrava toda vez que desperdicia oportunidades –y ya fueron muchas- para gestionar de manera integral los conflictos de nuestras comunidades. Parece que las internas de Cambiemos están ocupando más espacio que la gestión”, agregó la edil.

Respecto al proyecto para trasladar el ejercicio de la prostitución «a ningún lugar», de la Torre indicó: “La iniciativa fue archivada tras escuchar al secretario de Seguridad y a la subsecretaria de Derechos Humanos, que asistieron a la Comisión, y que reconocieron que la iniciativa no fue pensada desde una perspectiva integral, además de mostrar diferentes posturas al respecto. Lo mismo sucedió con concejales oficialistas que no estuvieron de acuerdo entre sí en el abordaje de esta temática. Además, se demostró que el proyecto no tenía la intención de aportar soluciones a las y los vecinos, garantizar derechos a la comunidad trans ni construir herramientas para el abordaje de los problemas de narcomenudeo que, en teoría, pretendían resolver con un mero traslado”.

“En ningún caso –aclaró la concejala- la decisión de la Comisión significa no tratar el tema. Por el contrario, convencidos y convencidas que hay que debatir, acompañamos la creación de un espacio que todes consideraron apropiado para profundizar la discusión: es el Espacio Mixto de Participación Ciudadana. Esa instancia va a funcionar como ámbito articulador para escuchar todas las voces y posiciones representadas en este debate, siempre apelando a la construcción de políticas públicas integrales, con perspectiva de género y con garantía de derechos para todes”.

